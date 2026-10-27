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寫情人節卡片給已婚主管有LOVE YOU 挨告侵害配偶權 法官：難認示愛

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

1名女子寫情人節卡片給已婚的主管，內容為「親愛的大哥，你就像禮物一樣，出現在我的生活裡，有你真好，情人節快樂，LOVE YOU」。主管的妻子認為寫卡片女子侵害配偶權，求償60萬元。法官審理後，指從卡片難看出有私情或欲發展地下戀情，「LOVE YOU」為表達「你人真好」的誇張修辭與口頭禪，難認示愛，駁回告訴。

提告女子指出，被告女子自2024年8月31日起，與她的丈夫有超過一般社交男女關係，並曾發生性行為，侵害她的配偶權。她為此承受精神損害，需接受心理諮商，請求被告賠償60萬元。

這名女子提出的證據，包括她的丈夫與被告互為臉書好友，她與丈夫的對話錄音譯文，被告與原告丈夫的LINE對話紀錄，以及被告在情人節寫給原告丈夫的卡片等。

被告女子表示，2024年6月去公司兼職上班，原告丈夫是她的主管，視他為前輩及大哥，兩人並無不正常往來，聲明駁回告訴。

被告說，她身為業務人員，長期經營臉書及IG，追蹤者4、5千人。她經常貼文與追蹤者留言互動，以利拓展人脈。與客戶、朋友LINE對話互動時，也慣用帶有情感表達用語，如「愛你」、「寶貝」、「想死了」、「重點是跟你一起吃」、「你可以離我近一點」、「就喜歡這麼聰明的男人」、「親愛的哥」、「我這麼可愛」等話，並常使用擁抱、親吻、愛你等貼圖。

基隆地方法院法官審理後指出，原告丈夫在臉書與被告的互動留言內容，難認有逾越一般男女正常社交分際關係。原告與丈夫在婚姻關係衝突中的對話，本質上屬原告丈夫在訴訟外陳述，內容也多屬原告主觀質問，以及丈夫負氣應答，未具體指明被告有何逾男女社交分際的親密交往事實。

原告提出的LINE對話部分，原告丈夫2025年3月間與被告等幾名同事，陪客戶應酬至凌晨1、2點，被告酒醉欲搭計程車，原告丈夫堅持開車送她。被告返家後，在LINE對話中表示，「沒有大哥我也是自己回家」、「都不用你管、我會自己照顧我自己」、「謝謝你送我回家」，法官認為，被告是以兄妹相稱，並無男女情分。被告另提及「小男友（即被告兒子），可認對原告丈夫無非份情誼。

法官指出，被告在給原告丈夫的情人節卡片上寫，「親愛的大哥，你就像禮物一樣，出現在我的生活裡，有你真好，情人節快樂，LOVEYOU」，因開宗明義即稱對方為「大哥」，主觀上定位為兄長或職場前輩。雙方若確有不軌男女私情，或意欲發展地下戀情，在極具私密性的卡片空間，被告理應盡情傾訴衷腸、互表愛意。

法官說，使用「如同禮物般出現」、「有你真好」文字，應是被告對原告丈夫，基於職場前輩協助她的感念。文末「LOVEYOU」，衡諸現代社會大眾通訊與社交習慣，已廣泛演變為表達「由衷感謝」、「你人真好」的誇張修辭與口頭禪，難遽認為示愛。

法官認為，情人節卡片旨在表達感恩，修辭雖令原告不悅，但仍謂已達侵害配偶權且「情節重大」法律要件。因為原告所提證據資料，均無法證明被告有侵害原告配偶身分法益行為，判決駁回告訴。全案可上訴。

1名女子寫情人節卡片給已婚的主管，內容有「情人節快樂，LOVE YOU」，挨告侵害配偶權，求償60萬元。基隆地院法官審理後，指從「LOVE YOU」為表達「你人真好」的誇張修辭與口頭禪，難認示愛，駁回告訴。聯合報系資料照
1名女子寫情人節卡片給已婚的主管，內容有「情人節快樂，LOVE YOU」，挨告侵害配偶權，求償60萬元。基隆地院法官審理後，指從「LOVE YOU」為表達「你人真好」的誇張修辭與口頭禪，難認示愛，駁回告訴。聯合報系資料照

情人節 配偶 法官

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