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爸驚見女兒新手機 揭台中貨車司機誘少女 和解換緩刑5年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市高姓貨車司機透過網路遊戲，結識15歲少女，多次開車到少女學校附近，在車內對她猥褻、性交，還拍下性影像。一審依對未滿16歲女子猥褻、性交及拍攝少年性影像等罪，判處6罪，各處2月至1年2月不等徒刑。另有5次因證據不足獲判無罪。高男上訴後與少女及其家長調解、賠償完畢，台中高分院近日審結，撤銷原刑度，改判較輕刑期、宣告緩刑5年，緩刑期間付保護管束，禁止接觸少女，全案仍可上訴。

判決指出，高男於2023年9月在網路平台認識少女，之後以社群軟體聯繫。他明知少女未滿16歲，仍在2023年10月至2024年6月間，多次將貨車停在少女學校附近，在車內對她猥褻2次、性交4次，其中一次還用手機拍攝性影像。2024年10月，少女父親發現女兒使用一支新手機，查看後才發現是高男所贈，並看到兩人的對話內容，隨即報警。

台中地院認為，少女對每次見面是否都有發生性行為的說法前後不一，檢方提出的行車ETC紀錄也無法補強，因此另外5次犯行判決無罪。成立的6罪中，猥褻2罪各處3月，性交3罪各處6月至8月，拍攝少年性影像罪處1年2月。

台中高分院近日審結，高男坦承全部犯行，並與少女及其家長調解成立、履行完畢，量刑基礎已改變，改判各罪2月至1年1月不等。

二審考量，高男無前科，需扶養身障父親與子女，少女及家長也同意給予緩刑，宣告緩刑5年，依性侵害犯罪防治法接受後續評估及處遇。

台中市高姓男子涉與少女發生性關係，還拍性影像，台中高分院近日審結。圖／AI生成
台中市高姓男子涉與少女發生性關係，還拍性影像，台中高分院近日審結。圖／AI生成

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