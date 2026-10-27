95歲老翁摸93歲老婦胸部不認罪 法官判強制猥褻「最低刑」理由曝光

95歲朱姓老翁入93歲老婦人家，因帽子忘記帶走，返回取帽子時被控接續觸摸老婦人的胸部；台北地院審理，朱否認犯行，法官勘驗監視器認定朱犯罪，依強制猥褻罪判朱有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

刑法第224條強制猥褻罪法定刑度是6月以上、5年以下有期徒刑；刑法第18條規定滿80歲得減輕其刑。合議庭認為，朱犯案時年滿95歲，年事已高，需施加的刑罰強度應可稍加減低，依法減刑，判朱最低刑度有期徒刑6月。

朱姓老翁與被害老婦素不相識，2025年9月1日上午因故曾進入老婦的住處，並將帽子遺留老婦住處；檢方指控，當天下午3時30分，朱以取回帽子為由返回老婦家中，將老婦拉坐至床上，不管老婦數次推拒，仍接續觸摸她的胸部數次，老婦人後來向台北市警萬華分局提告，檢方偵辦起訴朱。

法院開庭傳喚老婦人作證，老婦人具狀表示自己已93歲，體力及認知無法負荷出庭，法官根據老婦人提出的醫院證明，認定她臨床評估達「嚴重記憶喪失」程度，但於警詢時的陳述距案發時間僅2日，採老婦人警詢的供述為證據。

朱姓老翁否認強制猥褻，辯稱沒有摸老婦人；朱的辯護人說，朱觸摸時一經對方抬手阻擋，立即停止行為。

法官勘驗案發時老婦人家中監視器錄影畫面發現，朱3次伸手向上拉扯老婦人的上衣都遭推開，認定朱違反老婦人的意願犯案，此外，老婦人案發時所穿著上衣送鑑定，衣物外層胸部相對位置檢出男性DNA-STR主要型別與朱的型別相符，更確認朱當時有觸摸老婦人的胸部，朱犯罪事證明確。

判決說，朱為滿足一時慾念，不尊重他人身體自主權，多次違反老婦人意願實施猥褻行為，且在面對監視器錄影畫面及DNA鑑定結果等客觀證據下，仍否認犯行，也未與老婦人和解，犯後態度不佳，考量朱前科素行、犯罪動機，依法判決。