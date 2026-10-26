出軌人妻切結再見面賠80萬 挨告辯約定有背公序良俗法院打臉

已婚黃姓女子與金姓男子交往，被金事實上的妻子發現，簽切結書保證不再見面聯絡，否則賠償80萬元，卻繼續傳訊見面，被雙方家人撞見；金妻提告，黃女辯稱切結書限制人格及交往自由，既違法也有背公序良俗，法院認定黃女自主簽署約定，應受拘束，判決賠償80萬元。可上訴。

李姓女子提起請求給付違約金訴訟指出，她與金姓男子共同生活長達12年，育有2名子女，兩人因考量生活經濟壓力及社會資源協助需要，未辦理結婚登記，為事實上夫妻關係，也於今年2月結婚；黃女明知金的狀況，仍在已婚情況下，於去年間與金交往。

李女主張，雙方家庭察覺後，黃女去年11月26日簽署切結書，保證「從此往後再也不會與金先生有見面，及通訊軟體聯絡」，如有違反，願賠償李女80萬元；結果黃女簽署切結書當天就繼續與金傳訊，去年12月3日還相約在台南市安南區見面，被她、金的母親及黃女婆婆當場發現。

李女指出，黃女當天交出手上戒指作為部分賠償，之後又以避免娘家起疑為由取回，她多次要求依約給付違約金，黃女均不理會，因此提告，要求黃女給付80萬元。

黃女辯稱，簽署切結書時，金並非李女配偶，禁止她與金見面、聯絡，並以高額違約金拘束，已限制人格及交往自由，違反法律維護人格自由及私法自治基本精神，有背公共秩序與善良風俗，應屬無效；切結書內容也不具體明確，只是相處方式的道德指引、訓示約定，沒有法律拘束力。

黃女表示，且李女當時威脅不簽就要公開她的私密照片，她是在遭脅迫下簽署，已於法院審理時當庭以書狀撤銷約定內容意思表示；李女提出的對話紀錄也不能證明是她主動聯繫金，她無法約束金的行為，不能因金單方面傳送訊息就認定違反切結書。

台南地院指出，切結書已詳載簽署原因及違約須賠償80萬元，內容具體明確，指出「因不想被黃○○小姐的配偶提起告訴，所以私下了斷」等；雖限制黃女人身及通訊自由，目的卻在維護她自身合法婚姻，以及李女與金間事實上夫妻關係，並未違反公序良俗。

法院認為，黃女是有一定智識程度的成年人，自主簽署約定，應受拘束；另依金的證詞，李女是在去年12月3日發現兩人見面，才從金的手機中取得黃女傳給金的私密照片，時間在簽切結書之後，無從在簽署當時持照片脅迫，黃女也未提出其他證據證明遭脅迫，不能據此撤銷切結書。

法院審酌，切結書並未限定黃女「主動」邀約或聯絡才算違約，若依黃女的說法，只要不主動，就能被動應和，約定將失去意義，也無法達到不再不正當交往的目的，顯非雙方和解初衷；因而黃女簽名、蓋指印後，仍同意金邀約見面，已違反約定，應給付李女80萬元。