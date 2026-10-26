他半夜按門鈴一路追打前女友 因她只求別再接近她獲輕判

江姓男子疑不滿曾同居的王姓前女友，登入他的社群帳戶並更改密碼，在半夜違反保護令去按王女住家門鈴，並從住處一路追打她到大馬路上，檢察官偵查後起訴。法官審酌王女表示已與江男口頭和解，只希望他不要接近她，依違反家庭暴力防治法輕判拘役45日。

判決指出，江男因為對王姓女友有家庭暴力行為，基隆地方法院今年4月10日核發民事通常保護令，要求江男不得對王女身體、精神或經濟上，有騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害之行為，且不得對王女有騷擾、接觸聯絡行為，保護令期間為1年。

江男在今年4月14日經警員以電話告知保護令裁定事項，知道保護令裁定內容，今年5月24日凌晨仍前往王女住處按壓門鈴。王女逃離住處，江男持續一路追趕到大馬路上，再徒手毆打王女，用腳踩踏王女身體，再以機車重壓王女及拉扯其身上金飾。基隆地檢署檢察官偵查後，起訴江男涉嫌家庭暴力防治法違反保護令罪。

基隆地方法院法官審理時，江男辯稱，王女在網路上公開他睡覺時的私密照片，遠端監控他，登入他的社群帳戶，傳訊息罵他朋友，才前往她的住處。王女還更改他的密碼，讓他沒辦法登入帳戶，是王女先侵害他的權利，兩人才發生衝突。

法官指出，江男已知保護令裁定內容，也承認有檢方指控的涉嫌犯罪行為，加上監視錄影光碟暨截圖、密錄器截圖等物證，違反保護令故意甚明，認定犯行。

江男主張因自己的權利遭王女侵害，才在半夜前往王女住處理論，為何要變更他的帳號密碼、監控被告他。法官指江男並未提出任何資料核實，縱然真有其事，也屬犯罪動機範疇，無法卸免犯罪責任，應依法論罪科刑。

法官審酌江男正值青壯年，智識正常，應能理性處理與王女糾紛。兩人曾為同居男女朋友關係，更應彼此尊重包容，卻未克制情緒及行為，半夜前往王女住處騷擾並施以肢體暴力，行為及手段不當甚明。量犯後態度，王女未提告訴，只希望他不要接近她，加上王女自稱與江男達成口頭上和解，處拘役45日日，如易科罰金以1千元折算1日。全案可上訴。