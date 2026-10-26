富錦樹米其林主廚爆婚外情！昔日上電視懺悔如今又偷吃 與女經理曖昧私訊曝光

富錦樹台菜香檳行政主廚傳出婚外情。圖／AI生成

米其林一星餐廳「富錦樹台菜香檳」再傳風波！據《鏡週刊》報導，替富錦樹餐飲集團摘下米其林星級榮耀的行政主廚黃旅毅，遭知情人士爆料，疑似與集團旗下產品開發經理S女發展婚外情。爆料稱，兩人私下透過LINE頻繁傳送曖昧訊息，即使今年8月遭黃妻發現，仍疑似持續交往，導致夫妻關係惡化，甚至傳出分居及婚姻破裂等情況。

據知情人士A先生透露，現年43歲的黃旅毅約6年前獲富錦樹集團延攬擔任行政主廚，加入後不久便協助餐廳摘下米其林一星，讓知名度與身價隨之攀升。S女則比黃年輕十多歲，約4年前加入集團擔任產品開發經理，兩人因工作往來密切，據稱逐漸發展出超越同事的關係。A先生並提供兩人的LINE對話截圖，內容顯示雙方互傳擁抱、親吻貼圖，以「寶寶」、「老伴」互稱，還傳送「愛你」、「未來我們會越來越幸福」等親密字句。

兩人的對話也不乏曖昧內容，S女曾在深夜傳訊表示「你今天把我的腿關起來，好帥」，黃旅毅則回覆「哈哈哈哈！愛你」，雙方繼續互道愛意。A先生表示，兩人不僅私下頻繁聯絡，也曾被目擊一同出入，相關傳聞因而傳進黃妻耳中。今年8月，黃妻查看丈夫電腦後，發現兩人對話，並據稱掌握黃曾以加班為由外出，實際上卻到S女住處吃宵夜，直到晚間近10點才離開。

家庭衝突方面，黃旅毅的孩子9月底生日，一家人原本安排餐廳慶生，黃卻臨時以處理店務為由取消。黃妻後來帶著孩子到公司找人，並因不滿S女介入家庭，揚言要找對方理論；爆料指出，黃為了保護S女，竟報警將妻兒請離現場。另據黃妻閨密透露，黃過去也曾被指與女同事發生婚外情，當時夫妻一度面臨離婚，後來才重修舊好；兩年前，夫妻還曾接受基督教電視台GOODTV專訪，談及過往婚姻風波，當時黃在鏡頭前提及過往錯誤，並且表達懺悔。

針對相關指控，黃旅毅全盤否認，表示不曾與同事傳出婚外情，也不清楚爆料內容，認為可能是有人刻意抹黑。黃妻則表示不願多作回應，隨即掛斷電話。相關內容目前仍屬爆料及當事人說法，實際情況仍有待進一步釐清。