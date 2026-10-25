捷運偷拍狼遭抓包！男從士林一路跟到新店蒐證 警查扣手機送辦

新北市新店區昨晚間發生捷運偷拍案件，50歲柯姓男子涉嫌在捷運車廂內持手機偷拍女性，遭民眾發現後一路跟隨蒐證，直到新店區公所站才被當場抓包。警方獲報到場，發現柯男手機內確有數張21歲蘇姓女子的背影照片，當場將他逮捕並查扣手機，全案依妨害秘密罪嫌移送偵辦。

一名網友在社群平台Threads發文，當時他在捷運士林站與女友擁抱，意外發現一名男子疑似持手機偷拍女友腿部，女友先在士林下車後，他一路跟著對方從士林到新店，過程中發現男子疑似還在偷拍其他女性。

網友表示，當他跟到新店區公所站，準備下車時，發現男子疑似又要對前方女大學生偷拍，於是立即拿起手機錄影，記錄對方行為，並當場將人攔下，後續交由警方處理。

新店分局表示，昨天晚間10時17分接獲捷運警察轉報，指新店區北新路一段捷運新店區公所站服務台有民眾發生爭吵糾紛，立即派遣碧潭派出所員警到場處理。

經了解，21歲蘇姓女子表示，搭乘捷運期間遭男子使用手機偷拍，並當場發現對方行為。警方查證確認，涉嫌偷拍的為50歲柯姓男子，且其手機內存有數張蘇女背影照片。

警方當場將柯男逮捕，並查扣手機1支作為證物，全案依涉嫌妨害秘密罪移送偵辦。

新北市捷運新店區公所站昨晚發生偷拍事件，民眾發現一名男子涉嫌偷拍女性，從士林一路跟至新店蒐證。記者張策／翻攝