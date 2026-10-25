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高雄某駕訓班爆教練偷拍女學員如廁 抬頭驚見「兩顆鏡頭」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄駕訓班爆教練偷拍女學員，被害人友人事後將過程放上網路，稱「你們家駕訓班用的教練，偷拍我朋友上廁所，嚇到人家去待產，遇到這種教練偷拍被抓到還不認帳，已經報警抓人」，湖內警分局今證實受理報案，全案依妨害性隱私罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

有網友在社群Threads發文，稱北高雄某駕訓班教練趁女學員如廁時偷拍，發文還稱「抬頭要沖水看到兩顆鏡頭，走出廁所要堵人，他狂刪除手機照片，說要報警馬上連環道歉，偷拍我未遂，但手機裡還有其他女生裙底照片，還說手機伸過來是為了確認廁所有沒有人」。

發文者自稱是被害人友人，還向駕訓班喊話「你們家駕訓班用的教練，偷拍我朋友上廁所，嚇到人家去待產，遇到這種教練偷拍被抓到還不認帳，已經報警抓人，應該要讓他沒飯吃吧？」

湖內警分局今天證實，指昨天下午5時許接獲報案，被害女子疑遭駕訓班教練於廁所內偷拍；另根據警方逮捕畫面，涉嫌偷拍的教練被依現行犯逮捕時還不配合，被員警斥責「態度惡劣」，依法告知相關權利後，將犯嫌逮捕，全案依妨害性隱私罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

涉嫌偷拍的教練被依現行犯逮捕時還不配合，被員警斥責「態度惡劣」。圖／讀者提供
涉嫌偷拍的教練被依現行犯逮捕時還不配合，被員警斥責「態度惡劣」。圖／讀者提供

駕訓班 高雄 偷拍

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