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好心沒好報！色翁裝病騙彩券行女店員上門 鎖門強摸下體賠60萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中陳姓老翁長期騷擾彩券行店員，2024年底更以生病為由誘騙女方到住處，勒頸拖入屋內強摸胸部與下體。一審依跟騷、性騷擾及強制猥褻等罪判刑。二審期間陳翁坦承犯行，以60萬元與女方和解，台中高分院近日駁回上訴，宣告緩刑5年，尚未確定。

判決指出，陳翁是西屯區某彩券行常客，自2024年3月起，不斷以「老婆」、「結婚給生活費及房子」等語騷擾女店員，多次觸碰她的胸、臀，並狂打數十通電話糾纏。同年12月31日傍晚，陳翁致電謊稱身體不適，女方好意前往探視，遭他勒頸拖進屋內並鎖門，隔著衣物強摸胸部及陰部。

女方以安全帽敲擊他的頭部反抗，趁隙逃到中庭呼救，又遭陳翁追出拉扯而摔倒，頸部、下巴、臀部及右手多處挫傷，直到鄰居出面才脫身。

台中地院認為，陳翁明知女方有交往十餘年的男友，已明確拒絕，仍變本加厲，利用他人善意施暴，導致女方罹患焦慮、憂鬱。

檢方雖主張強制性交，但法官依急診病歷，認定僅成立強制猥褻，依跟蹤騷擾罪判6月，8個性騷擾罪合併拘役120日，強制猥褻罪判1年2月。

檢辯雙方均上訴，陳翁原本否認犯行，二審時才坦承，與女方以60萬元和解，已先付20萬元，女方也同意給予緩刑。

台中高分院近日審結，考量陳翁65歲，患有癲癇、領有中度身障手冊，已積極彌補損害，駁回上訴、維持原刑，宣告緩刑5年，付保護管束。陳翁須付清賠償、向公庫支付10萬元、接受10場法治教育，不得接近女方住居所及工作場所50公尺內。

台中市陳姓老翁在前年間裝病誘騙好心的彩券行女店員到住處，涉犯下性騷等行為，台中高分院近日審結。圖／AI生成
台中市陳姓老翁在前年間裝病誘騙好心的彩券行女店員到住處，涉犯下性騷等行為，台中高分院近日審結。圖／AI生成

彩券行 店員 性騷擾

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