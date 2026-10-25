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遭前妹夫強抱襲胸闖閨房邀開房間 大姨子使計讓法院判他須遠離50公尺

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖一名男子與妻子離婚後，因住家在前妻姊姊對門，在去年春節到府打牌及今年10月趁大姨子洗碗時強抱襲胸，前岳母走進廚房才鬆手，後又數次半夜闖閨房邀開房間，被害人心生畏懼，在男子來電騷擾時開擴音讓母親和妹妹見證，成功讓法院核發男子不得騷擾且須遠離她50公尺的暫時保護令。

澎湖縣這名伸鹹豬手的男子原本是被害人么妹的前夫，因和被害人一家人熟識且住家緊鄰，即使已和妹妹離婚，但仍時常出入被害人的住家打牌、串門子。

法院判決指出，去年1月底春節期間，家庭成員和該名男子在被害人住家相聚打牌結束後，男子竟趁被害人收拾桌椅時，試圖撫摸她的胸部，被害人閃躲並出言喝斥，男子才作罷。

今年10月3日下午1時許，男子又趁被害人在住處廚房洗碗時，從後面環抱並撫摸胸部，雖被害人掙扎抵抗但仍無法掙脫，被害人勸男子不可這樣，但男子仍未罷手，持續摸胸2、3分鐘，直至前丈母娘走進廚房才停止動作。

隔天半夜12時許，男子又進入被害人房間，因見被害人女兒也在場且被害人出言質問才離開。次日凌晨3時許，男子又試圖再次進入被害人房間，因被害人事前有防範當晚先鎖門，因此未得逞。

被害人不堪其擾，當天上午9時許見男子來電時，當場開擴音趁機讓在場的母親及妹妹見證，男子當下詢問「為何房門打不開，要邀你去開房間」；後男子後還傳恐嚇訊息，要被害人不得報警或請求協助。被害人擔心女兒遭遇不測，心生畏懼下報警，並檢附手機截圖及家庭暴力通報表向法院聲請保護令。

澎湖地院法官審理認為，雙方曾有二親等旁系姻親關係，又是鄰居，審酌及家庭暴力情節等因素，核發暫時保護令，另該名男子不得對被害人母女實施身體、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫、接觸、跟蹤、通話及通信或其他不法侵害及聯絡行為，且應遠離被害人住居所及經常出入場所至少50公尺。

澎湖縣一名男子強抱大姨子襲胸、半夜闖閨房邀開房間，被害人使計讓法院判他不得騷擾且須遠離50公尺。示意圖／Ingimage
澎湖縣一名男子強抱大姨子襲胸、半夜闖閨房邀開房間，被害人使計讓法院判他不得騷擾且須遠離50公尺。示意圖／Ingimage

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