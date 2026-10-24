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男趁校園開放偷拍23人 家長護女心切拒調解 法官不准他緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

田姓男子去年利用高中、國小3校校園開放機會潛入女廁偷拍，不僅以手機攝錄，還架設針孔設備側錄，有女童發現後向師長求助，警方在其電腦內發現另有22人受害，一審判他應執行1年10月不予緩刑，不服上訴，而家長護女心切拒調解，二審駁回上訴。

原審認田犯拍攝未成年人性影像共3罪，各處1年、1年2月、1年2月，應執行1年10月，田及律師僅就原判決量刑部分上訴。

田及律師指出，縱使他沒有跟被害人達成和解，但他從一開始就感到抱歉後悔，也都坦承犯罪，且也想要盡力去彌補，請給他從輕量刑及緩刑的機會。

台南高分院合議庭指出，原審量刑核無不當或違法，且無輕重失衡情形。而受害人家長也向院方表達不願與被告接觸、調解。迄合議庭審理時，各量刑因子並無任何變更，自無從為被告有利量刑認定。

合議庭表示，原判決已具體說明不予宣告緩刑理由，合議庭也考量被告並未與被害人達成和解或獲取原諒，認原審未予宣告緩刑，並無不當。

然而，田希望能與女童及家長調解，並願賠償10萬元，但家長無調解意願且表示提告並非為獲得賠償，僅為保護子女，期望他改過。

檢方起訴，田於去年1月18⽇中午11時43分許在某⾼中廁所內，趁⾝分不詳少女1⼈不知情狀態下，以⼿機錄影及架設針孔攝影設備錄影⽅式，從隔間隔板下⽅空隙，拍攝少女如廁過程中裸露下體的性影像。

去年11⽉29⽇10時56分許⾄同⽇下午2時35分許，他以相同手法，潛入某國小女廁內，拍攝女童及其他⾝分不詳13名兒童在如廁過程中裸露下體性影像。有名女童如廁過程中⾒田持⼿機穿越隔板下⽅側錄其如廁的畫⾯，隨即向老師及主任求助後，報警處理。

未料，正當警方據報循線追查的同時，他於同年12⽉6⽇11時54分許⾄12時47分許，又潛入另所國小廁所內，再以相同手法，透過隔間與隔間隔板下⽅空隙， 拍攝⾝分不詳8名兒童在如廁過程中裸露下體性影像 ｡

直至同年12⽉10⽇，警方持搜索票搜索⽥的住家及機車，並扣得電腦主機1台 ､ 針孔攝影設備1組及⼿機1支。

田男趁校園開放偷拍23人受害，一審判他應執行1年10月不予緩刑，不服上訴，而家長護女心切拒調解，二審駁回上訴，仍不予緩刑。聯合報系資料照
田男趁校園開放偷拍23人受害，一審判他應執行1年10月不予緩刑，不服上訴，而家長護女心切拒調解，二審駁回上訴，仍不予緩刑。聯合報系資料照

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