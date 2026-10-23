18年前趁熟睡性侵繼女2次 5旬繼父事後下跪、調解成立獲判緩刑

台南有名50多歲男子18年前趁繼女陷入熟睡而不知抗拒狀態下，先後以手指對她性侵二次，事後還為此下跪道歉，經親戚告知家暴中心後報警處理，他坦承犯行，與繼女調解成立，也同意給其自新機會，法官認他犯乘機性交罪共2罪，應執行2年，緩刑5年。

男子於偵審中均坦承不諱，並有繼女、社工等證人於警詢時及偵查中證述，性侵害犯罪事件通報表及調解筆錄等佐證，事證明確。

繼女於審理中說，繼父多年前有下跪跟她道歉，當時家裡沒有人可以幫助她處理這件事，是後來親戚跟家暴中心講，他也有誠意和解，希望法院可以給他一個機會。

台南地院合議庭指出，男子犯乘機性交罪共2罪，犯意各別，行為互殊，時間不同，應予分論併罰。

合議庭表示，男子為逞一己私欲，利用女方熟睡而不知抗拒狀態，先後以手指對她為2次乘機性交犯行，為法所不容，惟男子於偵審中始終坦認犯行，且與女方成立調解，遵期分期賠償中，獲得諒解。

合議庭認為，男子已知錯認罪，有真誠悔悟之意，盡力彌補女方，她也願意原諒對方，同意法院從輕量刑及給予緩刑，若依乘機性交罪最輕法定本刑科處有期徒刑3年，猶嫌過重，而有情輕法重之虞，客觀上尚有情堪憫恕之處，均依法酌減其刑。法官認他犯乘機性交罪共2罪，各處1年10月，應執行2年。

而本案犯罪時日距今已久，雙方也未同住，斟酌男子當時一時失慮，致罹刑章，經此教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，宣告緩刑5年。