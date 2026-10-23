美女里長洪佳君性騷爆案外案！雙方曾相擁按摩 她生日收20萬元精品

台北市萬華區華江里里長洪佳君2月指控地方資深前輩性騷。 聯合報系資料照

台北市萬華區華江里長洪佳君今年2月指控，遭環南市場自治會會長林勝東強行擁抱、觸碰身體，事後提告。台北地檢署經過7個多月調查，依權勢性騷擾罪嫌起訴林勝東，並具體求刑1年。不過，這起性騷案件冒出了意外的內幕。

根據《鏡週刊》報導，兩人在案發前曾有擁抱、按摩等親密互動，林更送過洪價值超過20萬元的精品首飾。對此，洪佳君否認雙方存在曖昧關係，林勝東則強調兩人交情深厚，盼司法還他清白。

洪佳君控遭強抱、摸腰臀 林勝東遭起訴求刑1年

洪佳君今年2月在臉書發文，透露自己2月10日下午前往一名地方資深前輩的服務處討論里務，使用洗手間後準備離開時，對方突然擋住去路，詢問能否擁抱。她雖當場拒絕，仍遭對方從背後環抱，讓她相當驚恐。

洪佳君表示，回到會客區後，對方又提出按摩要求，並將手放在她肩上，離開辦公室途中更觸碰她的腰部。由於雙方存在權力與場域上的不對等，她只能勉強維持對話，並利用接聽電話的機會脫身。

洪佳君事後報警，指控對象為環南市場自治會會長林勝東。檢警隨即展開調查，搜索自治會辦公室並查扣監視器主機及手機。檢方認定林勝東在案發當天拔除監視器插頭，導致關鍵影像未能錄下，加上林否認犯行，最終依權勢性騷擾罪嫌起訴，並向法院求刑1年。

案發前曾相擁、按摩 傳收逾20萬元生日禮物

不過，《鏡週刊》揭露，有地方人士爆料，指出洪佳君與林勝東過去互動密切，並取得兩段案發前的監視器畫面。其中，今年1月13日的影像顯示，洪佳君離開辦公室時，曾主動上前與林勝東擁抱約6秒；另一段去年12月15日的畫面，則拍到林站在洪身後替她按摩肩頸，女方沒有抗拒。

知情人士宣稱，洪佳君經常前往自治會辦公室，兩人也曾私下吃飯、泡湯，林勝東更長期提供地方活動經費及資源。此外，洪佳君2年前曾向林勝東討生日禮物，並指名一款Tiffany項鍊，林特地赴專櫃挑選，洪去年生日，又送了同品牌手鍊，2件精品總價超過20萬元。

另有地方人士推測，雙方關係生變可能與年底選舉布局有關。據傳洪佳君打算選議員，林勝東本來承諾支持，後來卻改挺民進黨提名的新人馬郁雯，讓洪佳君非常生氣，但相關說法未經證實。

洪佳君否認曖昧 林勝東盼司法還清白

面對爆料，洪佳君強調，自己一直將林勝東視為兄長及長輩，過去監視器拍到的擁抱，只是長輩對晚輩的鼓勵，並不存在曖昧關係。她也否認多次與林私下吃飯、泡湯。

至於收受精品首飾，洪佳君解釋，當時林聲稱是團購商品，她以為價值僅數千元才收下，若知道禮物總價超過20萬元，絕對不會接受。她強調自己問心無愧，希望法院盡快查明真相。

林勝東則表示，他與洪佳君認識多年，一直將對方當成晚輩照顧，不僅提供地方事務協助，也曾動用人脈及資源支持她，對於遭到提告、起訴感到錯愕。這起案件對他累積多年的名譽和形象影響甚鉅，他強調尊重司法，相信法院能依完整證據還原事實，還他清白。