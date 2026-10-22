快訊

強颱薔琵逼近…估傍晚本島全納陸警範圍 周六凌晨離台灣最近不排除登陸

獨／四公股金控推「投信四合一 」 三種換股比例搶先曝光

竹北街頭「猛攻鄭朝方」文宣署名吳子嘉 檢調今搜索吳辦公室、住處

聽新聞
0:00 / 0:00

9歲女兒不愛笑以為叛逆...她4年後哭訴吐實情 母才驚遭弟弟友人性侵

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

蔡姓男子6年前趁與朋友姊姊分租租屋處時，不顧朋友的9歲外甥女反抗性侵得逞，他否認犯行，稱與朋友有薪資糾紛而被陷害等語，一審依對未滿14歲女子強制性交罪判刑14年，案經上訴，台灣高等法院今撤銷改判11年徒刑，可上訴。

蔡2020年2月至9月間為節省租金，與朋友姊姊分租位於桃園市平鎮區的租屋處，女童也叫他「阿東哥哥」，他趁女童下課或家人不在時，無視女童閃躲、迴避方式表達不願，仍違反意願以手撫摸或以舌頭舔胸部及下體，並用手指性侵得逞。

蔡否認犯罪，供稱他和女童舅舅有薪水上糾紛，他是被僱用的，但薪水延後發給他，錢也沒有給足，但他跟女童、女童母親沒有糾紛。蔡委任律師辯護指出，本案已事發多年，證據不足已達到有罪的確信。

女童作證指出，蔡案發後跟她說，不能跟爸爸媽媽講，「這是我們兩個的小秘密」。女童直到上國中，才向媽媽吐露實情，女童母親表示，女童擔心她愛的人受傷，才會拖這麼久，以前女童是很愛笑的孩子，笑起來有酒窩，很可愛，但案發後不愛笑了，常常把自己悶在房間，脾氣也變大，她以為是叛逆了，後來知道發生這些事才知道不是叛逆，而是女兒心理生病了。

一審依對未滿14歲女子強制性交等5罪判刑14年。案件上訴，高院僅認定蔡一次犯行，其餘4次認定為無罪，並指出一審量刑部分，未考量蔡所為是利用與女童之間的信任關係，量刑評價不足，改判11年徒刑。

女童直到上國中，才向媽媽吐露遭性侵實情。示意圖／ingimage
女童直到上國中，才向媽媽吐露遭性侵實情。示意圖／ingimage

性侵 女兒 人性

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

3月男嬰遭虐到失明、腦麻！惡保母還脫產不想賠償 二審仍判關7年

媽出門買菜…3歲女童「頭卡12樓」身體懸空 保全探窗托舉半小時畫面曝

台南安平補習班老師是狼！撫摸國小男學生身體 長大持續猥褻偷拍遭訴

酒駕撞死運將逃逸判10年 歌手邱軍願付200萬求輕判

相關新聞

9歲女兒不愛笑以為叛逆...她4年後哭訴吐實情 母才驚遭弟弟友人性侵

蔡姓男子6年前趁與朋友姊姊分租租屋處時，不顧朋友的9歲外甥女反抗性侵得逞，他否認犯行，稱與朋友有薪資糾紛而被陷害等語，一審依對未滿14歲女子強制性交罪判刑14年，案經上訴，台灣高等法院今撤銷改判11年徒刑，可上訴。

老公死後翻手機驚見「我要看不穿的樣子」曖昧訊息　小三判賠15萬

桃園人妻於丈夫過世後整理遺物，意外驚見丈夫生前竟然和女病友互傳「想妳了」、「老婆新年快樂」等親密對話，憤而提告求償百萬精神慰撫金。桃園地院審理認為，兩人互動確已逾越一般社交分際，破壞婚姻圓滿，判決女病友須賠償15萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。