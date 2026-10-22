9歲女兒不愛笑以為叛逆...她4年後哭訴吐實情 母才驚遭弟弟友人性侵

蔡姓男子6年前趁與朋友姊姊分租租屋處時，不顧朋友的9歲外甥女反抗性侵得逞，他否認犯行，稱與朋友有薪資糾紛而被陷害等語，一審依對未滿14歲女子強制性交罪判刑14年，案經上訴，台灣高等法院今撤銷改判11年徒刑，可上訴。

蔡2020年2月至9月間為節省租金，與朋友姊姊分租位於桃園市平鎮區的租屋處，女童也叫他「阿東哥哥」，他趁女童下課或家人不在時，無視女童閃躲、迴避方式表達不願，仍違反意願以手撫摸或以舌頭舔胸部及下體，並用手指性侵得逞。

蔡否認犯罪，供稱他和女童舅舅有薪水上糾紛，他是被僱用的，但薪水延後發給他，錢也沒有給足，但他跟女童、女童母親沒有糾紛。蔡委任律師辯護指出，本案已事發多年，證據不足已達到有罪的確信。

女童作證指出，蔡案發後跟她說，不能跟爸爸媽媽講，「這是我們兩個的小秘密」。女童直到上國中，才向媽媽吐露實情，女童母親表示，女童擔心她愛的人受傷，才會拖這麼久，以前女童是很愛笑的孩子，笑起來有酒窩，很可愛，但案發後不愛笑了，常常把自己悶在房間，脾氣也變大，她以為是叛逆了，後來知道發生這些事才知道不是叛逆，而是女兒心理生病了。

一審依對未滿14歲女子強制性交等5罪判刑14年。案件上訴，高院僅認定蔡一次犯行，其餘4次認定為無罪，並指出一審量刑部分，未考量蔡所為是利用與女童之間的信任關係，量刑評價不足，改判11年徒刑。