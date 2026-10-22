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老公死後翻手機驚見「我要看不穿的樣子」曖昧訊息　小三判賠15萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園人妻於丈夫過世後整理遺物，意外驚見丈夫生前竟然和女病友互傳「想妳了」、「老婆新年快樂」等親密對話，憤而提告求償百萬精神慰撫金。桃園地院審理認為，兩人互動確已逾越一般社交分際，破壞婚姻圓滿，判決女病友須賠償15萬元。

判決指出，劉姓女子與黃姓丈夫於1991年7月登記結婚，黃男於2015年5月間過世。劉女事後從丈夫手機中發現他與房姓女病友的對話紀錄，內容不乏親暱稱呼及涉及私密身體話題的言語，認為兩人關係已超越普通朋友，破壞夫妻共同生活的圓滿、安全與幸福，因此依民法侵權行為相關規定，向房女請求精神慰撫金100萬元。

劉女提出的對話紀錄中，黃男與房女曾互傳「想妳了」、「我真的好想妳好想妳」、「老婆新年快樂」等訊息，另有「沒有看到內衣」、「我要看不穿的樣子」、「下次我檢查奶奶」等涉及私密話題的對話。劉女認為，這些內容顯示雙方互動並非一般朋友間的正常往來，已侵害她基於婚姻關係所享有的身分法益。

房女面對指控，堅決否認與黃男交往，辯稱雙方只是病友，平時互相關心，相關對話也只是開玩笑，並非真正發展男女感情。房女另主張，即使法院認定構成侵權行為，劉女請求100萬元的賠償金額也過高。

桃園地院審理指出，房女並未否認相關對話紀錄，但僅以開玩笑解釋雙方互動。法院檢視訊息內容後認為，雙方對話顯然已超越一般朋友間的正常社交範圍，房女既然明知黃男婚姻關係仍存續，卻持續以曖昧言語互動，足認兩人維持親密的男女情感關係，房女的辯解難以採信。

判決說明，婚姻關係中的夫妻應互負誠實義務，若第三人明知對方已婚，仍與其有逾越一般社交行為的不正常往來，且程度已破壞婚姻共同生活的圓滿、安全與幸福，即可能構成侵害配偶身分法益。劉女因而承受精神痛苦，依法得請求非財產上的損害賠償。

至於賠償金額，法院審酌雙方婚姻關係存續期間、房女故意侵害配偶法益的情節、劉女所受損害，以及雙方身分、地位與經濟狀況等因素，認定精神慰撫金以15萬元為適當，因此判房女賠償15萬元。

桃園劉姓人妻整理亡夫遺物時，在手機中發現「我要看不穿的樣子」等曖昧訊息，氣得向<a href='/search/tagging/2/小三' rel='小三' data-rel='/2/231527' class='tag'><strong>小三</strong></a>提告求償百萬，桃園地院審理認為，兩人互動確已逾越一般社交分際，判小三應賠償15萬元。聯合報系資料照片
桃園劉姓人妻整理亡夫遺物時，在手機中發現「我要看不穿的樣子」等曖昧訊息，氣得向小三提告求償百萬，桃園地院審理認為，兩人互動確已逾越一般社交分際，判小三應賠償15萬元。聯合報系資料照片

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