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上廁所驚見薑母鴨店員躲窗外偷拍 受害女轟業者毫無悔意「至今沒道歉」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名女子17日在薑母鴨店內如廁時，發現男店員在窗外涉嫌偷拍，並在他的手機發現其他女性消費者受害。2名被偷拍女子說，不知道被偷拍影片是不是已流傳上網，緊張害怕到無法入睡。店家事後處理態度令她們難以接受，決定出面說出來，希望早日討回公道。

基隆市警三分局表示，七堵派出所案發後即展開調查，並依法查扣相關事證，將全案移送偵辦。檢察官複訊後，認定男店員涉犯妨害性隱私罪嫌，諭令5萬元交保，警方會持續追查是否尚有其他被害人。

薑母鴨店業者說，涉嫌偷拍者是他的女友的兒子，已在店內工作3年當天就告知不用再來上班，店內女廁並會加裝百葉窗。他說，現在不知道受害對象是誰，有多少人，因為律師跟他說，現階段不要私下與受害者接觸，等待司法調查有了結果，會積極處理。

2名被害女子今天由基隆市議員曾怡芳陪同出面，17日發現被偷拍的女子說，當晚與去薑母鴨店用餐，進廁所褲子脫一半時，聽到窗外有聲響，轉頭一看發現窗外有人把手機收回去，趕緊穿好褲子。

她和先生馬上到窗戶後方，看到這名員工神情慌張。問他可不可以把手機借他們看，他同意，接著看到她的影片，手機相簿中還有其他受害者，告訴業者並報案。

這名女子說，事隔多日，決定公開說出這件事，是因為研判一定還有其他受害者，希望這陣子有去這家店用餐的女性客人，知道這個訊息並有所警覺，因為她們有可能也是受害者，建議到派出所「備案」或查詢案件進度。

這名女子對業者的態度也有微詞，指業者及涉案員工至今都沒有對她表達歉意與悔意。店家事發後的聲明，指員工已離職，難道這樣就跟這家店沒關係了嗎？

基隆市1家薑母鴨店發生男店員涉嫌偷拍女性消費者如廁案件，基隆市議員曾怡芳（中）今陪同2名被偷拍女子出面，希望案情早日明朗，並提醒可能的受害者出面。圖／讀者提供
基隆市1家薑母鴨店發生男店員涉嫌偷拍女性消費者如廁案件，基隆市議員曾怡芳（中）今陪同2名被偷拍女子出面，希望案情早日明朗，並提醒可能的受害者出面。圖／讀者提供

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