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色狼員工偷拍20女！受害者控基隆某薑母鴨店想私了 老闆回應
基隆市某薑母鴨店員工涉偷拍顧客如廁，約20名女子受害，檢察官複訊後諭令新台幣5萬元交保。2名受害者今天指控店家毫無歉意；店家表示，有誠意道歉，司法調查後會積極處理。
2名受害女子今天下午在民進黨基隆市議員曾怡芳陪同下舉行記者會，其中1人說，她10月17日晚間到店用餐，上廁所時發現窗外有人持手機偷拍，與家人到店後方當場抓到偷拍者是店內員工，對方手機內還有許多其他女子遭偷拍的畫面。
她表示，店家當時說偷拍者是「自己人」似乎想私下處理，且至今沒有收到歉意。店家發文聲明這名員工已離職，會檢視及強化管理，但她質疑是否真有作為，且擔心影片遭流傳，害怕到無法入睡，她要的是真相與責任。
另名受害女子說，警方檢視偷拍者手機後通知她製作筆錄，她9月4日與友人到店內用餐，2小時內多次上廁所，事發後承受很大壓力，感到害怕，希望警方擴大調查，釐清影像是否遭散布並追究責任，也盼外界將焦點放在偷拍行為，而不是檢討受害者。
曾怡芳說，案件正在偵辦中，希望警方還原事實，並提醒各店家注意民眾隱私與安全，也希望店家勇於承擔、協助被害人，不要造成二次傷害。
薑母鴨店老闆受訪說，偷拍者是他女友的兒子，在店內工作3年，事發當天就請對方不要再來上班，也已訂製百葉窗補救近日會安裝。由於目前不知道受害對象、人數，且律師交代現階段不要私下與受害者接觸，待司法調查後會積極處理。
警方已依法查扣相關事證，並移送基隆地檢署偵辦，犯嫌經檢察官複訊後，依涉犯妨害性隱私罪嫌，諭令新台幣5萬元交保。警方表示，將持續追查是否尚有其他被害人。
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