台鐵男乘客車廂脫褲露鳥2分鐘 女乘客目擊提告判拘40天

一名葉姓男子今年5月搭乘台鐵列車行經花蓮縣富里鄉時，竟在車廂座位上脫褲露出下體，當眾做出猥褻動作長達2分鐘，遭同車廂女乘客目擊提告。案件因葉男羈押於嘉義看守所，移由嘉義地檢署偵辦，嘉義地方法院依公然猥褻罪判處拘役40天，得易科罰金，可上訴。

判決書記載，葉男今年5月26日下午5時6分許，搭乘台鐵324次列車，行經花蓮縣富里鄉時，在第4車廂34號座位上突然脫下褲子，露出下體並以手搓弄，過程持續約2分鐘，遭同車廂一名女乘客目擊，女子隨後報警提告。

案件經鐵路警察局花蓮分局調查，原由台東地檢署受理，後移轉嘉義地檢署偵辦。雖然案發地點位於花蓮縣，但葉男在檢方聲請簡易判決處刑時，正羈押於嘉義看守所，嘉義地院認定依法具有管轄權，因此由嘉義地院審理判決。

葉男在警詢及偵查時均坦承犯行，供述與女乘客、列車長證詞相符，另有監視器影像佐證，檢方認定涉犯公然猥褻罪，聲請簡易判決處刑。

女乘客另認為葉男涉及性騷擾防治法，但檢方認定，葉男並未對女子有親吻、擁抱或觸摸身體隱私部位等行為，不符合該法相關刑事處罰要件，因此未另行起訴。

嘉義地院認為，列車車廂屬不特定乘客得以進出的公共場所，葉男公然裸露下體並做出猥褻動作，妨害社會善良風俗，行為實有不當。考量他坦承犯行，並衡酌犯罪動機、手段、危害程度及生活狀況，依公然猥褻罪判處拘役40天，如易科罰金，以每天1000元折算，共4萬元，全案可上訴。