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高捷男貼近女學生疑性騷擾 健身公司切割：已解僱

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
1名男子在高雄捷運車站硬是貼上女學生，路人發現錄下影像。圖／Threads/agkdgji1467
1名男子在高雄捷運車站硬是貼上女學生，路人發現錄下影像。圖／Threads/agkdgji1467

高雄捷運橘線文化中心站日前發生疑似性騷擾事件，有民眾目擊1名男子在月台及車廂內近距離貼近女學生，拍下影像上網提醒乘客，指該男子疑似「慣犯」，其他站也曾發生類似情形。經查，男子是高雄某知名健身運動公司員工，事發時穿著公司制服，業者昨天發布聲明表示，已終止與該員工的勞動契約，並重申對性騷擾採取零容忍立場。

網友在Threads發文指出，10月19日上午7時30分左右，在文化中心站目擊1名穿藍色上衣、長褲、背著背包的男子貼近女高中生，質疑捷運車廂及月台空間不小，男子卻刻意靠近學生，提醒民眾注意，並稱已有多名學生受害，橘線其他車站也曾出現類似情況。

高雄市警方表示，根據民眾提供的影像，男子在捷運月台及車廂內近距離接近學生，疑似有不當行為，女學生已向苓雅警分局報案，查出男子身分，將依性騷擾防治法查處。

男子所服務的健身運動公司在社群平台發布聲明，表示公司尊重每個人的身體自主權及人格尊嚴，不容許任何性騷擾或侵害他人權益的行為，對事件引起當事人及社會大眾不安深感遺憾，也重視各界關切，經確認男子是公司員工，公司與該員工的勞動關係已終止；事件已由警方介入，相關事實及法律責任由權責機關依法調查認定，公司將配合調查。

這名男子服務的健身運動公司並說明，公司一向對性騷擾採取零容忍立場，將再次向全體員工重申性騷擾防治規定及員工行為規範，持續加強教育宣導及主管督導，要求員工執行職務及穿著公司制服期間，務必尊重他人意願與身體界線，也期許員工下班後在私人生活中自律自重，避免侵擾他人或出現引發性騷擾疑慮的言行。

1名男子在捷運站貼近女學生，女生已向警方報案。示意圖。聯合報系資料照
1名男子在捷運站貼近女學生，女生已向警方報案。示意圖。聯合報系資料照

性騷擾 健身 學生 高雄捷運

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