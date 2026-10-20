北市清潔隊員女廁偷拍同事 二審判賠32萬

劉姓清潔隊員113年間在女廁架設攝影機，偷拍女同事如廁。被害人向劉男求償，北院一審判賠32萬餘元，高院今天駁回上訴，二審維持原判，被害人可上訴。

被害人主張，她與劉男均在台北市某清潔分隊擔任清潔隊員。113年4月間，劉男將攝影機架設於分隊女廁內，欲拍攝女性隱私部位。她當天如廁時遭偷拍，導致事後罹患創傷後壓力症候群、雙極情感型疾患、焦慮疾患。

台北地方法院審理期間，被害人請求給付醫藥費、不能工作損失及精神慰撫金共190萬142元。北院一審判劉男應給付32萬6430元，包括醫藥費2萬6430元、精神慰撫金30萬元。

雙方不服部分判決提起上訴，被害人追加請求給付不能工作損失23萬7393元，加計法定遲延利息。

台灣高等法院今天宣判，認為兩造請求改判均無理由，駁回上訴、附帶上訴及追加之訴。劉男不得上訴第三審；被害人得上訴第三審。

高院表示，劉男損害被害人隱私權、健康權，應負侵權行為損害賠償責任。審酌兩造所得財產，及被告侵害行為手段、原告受侵權程度等，認為一審判決適當。

另被害人追加請求給付不能工作損失部分，高院認為，依診斷證明書，她僅須休養30天，且請假期間清潔隊仍給付全薪，並未實際受不能工作的損害。因此無從准許此部分請求。

至於刑事判決部分，劉男坦承犯行，台北地方法院依未經他人同意無故攝錄他人性影像罪，判處有期徒刑5月（如易科罰金以1000元折算1日）確定。