神明也看不下去…變態男趁虎爺吃炮伸狼爪遭拍下 警鎖定涉案男

屏東縣17日有廟會辦遶境活動，竟有男子趁金虎爺神轎吃炮人潮擁擠時，對女信徒伸狼爪襲胸，案發過程全被拍下來，影片被PO上網引發熱議，被害女子提告，警方鎖定涉案男子身分，將通知到案說明，依法偵辦。

民俗專家大千老師說，「虎爺吃炮」是民俗信仰一部分，平安遶境或廟會活動會放很多鞭炮，代表虎爺神通廣大，哪怕炮火那麼多都炸傷不了祂。對趁亂做出不禮貌行為，「人看不下去，神也看不下去」。

屏東縣17日有廟會辦遶境，吸引各地宮廟等大批人潮參與，17日下午約1時許，屏東市中山路遶境，男子竟趁金虎爺吃炮時，現場鞭炮聲不斷，人潮擁擠，趁機對一名女信徒襲胸。

相關影片在網路引發熱議，參與活動宮廟團體臉書發聲明，涉事男子當天搭乘該會遊覽車南下，並非該會及所屬分會成員，但對於支援人員管理不周，仍責無旁貸並向屏東的廟會團體致歉。涉事人員行為損及團體名譽，即日起拒絕該男子參與任何活動，未來將加強隨行人員管理，要求參與宗教活動者約束言行，尊重他人。

屏東警分局表示，接獲報案後已鎖定涉案男子身分，將通知到案說明。對於侵害他人身體自主權的行為絕不寬貸，將依法調查究責，維護民眾安全。