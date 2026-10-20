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用網遊騙11歲女童傳裸照...惡狼喊「看小貓玩自己」二審撤銷改判緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台南市許姓男子前年底透過網路遊戲，結識台中市年僅11歲女童，誘騙拍攝私密裸照後，用IG即焚模式傳送，甚至傳出「看小貓玩自己主人才能更硬」等露骨對話，致女童身心受創，案經母親發現報警；許男偵審期間，辯稱不知對方未成年企圖脫罪，一審判刑3年6月，台中高分院近日審結，考量許男已達成和解，改判2年徒刑、緩刑5年，尚未確定。

檢警調查，2024年11月間，許男透過網路熱門遊戲「傳說對決」搭訕年僅11歲的女童，雙方互加IG好友聯繫。女同雖隱瞞真實年齡自稱13歲，但許男從通話語調與言談中，明知對方是尚在就學的未成年人。許男基於引誘拍攝性影像的犯意，不斷以「好想每天看看小貓玩自己」、「看小貓玩自己主人才能更硬」等猥褻言語，對女童洗腦與引誘。

女童在許男持續慫恿與誘惑下，於住處使用手機拍攝至少5張裸露胸部、下體私密處的照片，並透過IG「即焚模式」傳送給許男觀覽。

事後女童母親驚覺女兒遭網友誘騙，憤而通報社工與警方處理。警方持搜索票前往許男位於台南的住處查緝，當場查扣犯案用手機，檢方偵結後依法將他起訴。

台中地院審理時，許男矢口否認犯行，瞎扯雙方互動像男女朋友，辯稱不知女童真實年紀。但法官勘驗對話紀錄發現，許男曾傳送「讓你放學看個夠」等語，顯見其完全知悉對方為未成年人。

法官痛斥，許男為逞私欲，嚴重危害少女身心健全發展，依引誘使少年自行拍攝性影像罪，判刑3年6月。

案經上訴，台中高分院近日審結，考量雙方已達成和解，改判許男2年徒刑，宣告緩刑5年，緩刑期間須付保護管束，接受地檢署舉辦之法治教育課程3場次，仍可上訴。

小貓 女童 裸照

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