涉猥褻多名院生 身障機構院長收押

屏東縣一間身心障礙福利機構的院長，被控利用女院生送餐、送資料等機會，趁機擁抱、摸手、摸額頭與親吻，清查含女院生及教保員，受害者約五人，屏東地檢署認定院長涉犯加重強制猥褻等罪，且有串證、滅證之虞，日前向法院聲押禁見獲准。

院長妻子表示，丈夫七十九歲年事已高、觀念老舊，未分清楚身體自主權界線，已向董事會請辭，她身為障機構督導，也會暫離機構。

爆發猥褻事件的機構共有一○八名院生，院長從二○○三年任職至今，妻子擔任機構督導。檢方調查，院長涉對多名女院生及教保員有肢體不當接觸，十八日指揮警方搜索機構，並將院長拘提到案，扣押相關事證調查。

檢方表示，案件涉及多名被害人，呼籲其他受害者或知悉具體事證民眾主動提供線索。

院長妻子說，丈夫年紀大，近年因腦傷動過手術，個性變得較固執，已不適任院長職務，將提出辭呈，她也會配合司法調查。