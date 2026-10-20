聽新聞
0:00 / 0:00

涉猥褻多名院生 身障機構院長收押

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣一間身心障礙福利機構的院長，被控利用女院生送餐、送資料等機會，趁機擁抱、摸手、摸額頭與親吻，清查含女院生及教保員，受害者約五人，屏東地檢署認定院長涉犯加重強制猥褻等罪，且有串證、滅證之虞，日前向法院聲押禁見獲准。

院長妻子表示，丈夫七十九歲年事已高、觀念老舊，未分清楚身體自主權界線，已向董事會請辭，她身為障機構督導，也會暫離機構。

爆發猥褻事件的機構共有一○八名院生，院長從二○○三年任職至今，妻子擔任機構督導。檢方調查，院長涉對多名女院生及教保員有肢體不當接觸，十八日指揮警方搜索機構，並將院長拘提到案，扣押相關事證調查。

檢方表示，案件涉及多名被害人，呼籲其他受害者或知悉具體事證民眾主動提供線索。

院長妻子說，丈夫年紀大，近年因腦傷動過手術，個性變得較固執，已不適任院長職務，將提出辭呈，她也會配合司法調查。

猥褻 身障 收押

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

涉猥褻多名院生教保員 屏東身障機構院長遭收押 屏檢籲被害人提供線索

屏東79歲院長涉猥褻女院生收押 妻稱會遞辭呈：腦傷已不適任

屏東某身障機構爆院長涉強制猥褻多名女院生 檢聲押禁見獲准

高雄楠梓車行命案…2嫌潛逃南韓遭押解返台 檢方今晚聲押禁見

相關新聞

信義商圈朝路樹亂丟水果刀 阿伯「當街練靶」被警帶走

黃姓老翁昨天深夜在台北市信義商圈朝行道樹丟擲水果刀，警方到場查扣兩把水果刀，調閱監視器確認犯行，帶回黃依社會秩序維護法函送。

缺錢牟利 4人涉共諜 洩軍機賺182萬

退伍憲兵少校李賢達與空軍女士兵森慧姿，因急需用錢被吸收淪共諜，涉洩露多件軍事機密資料至大陸，海巡尉級軍官蔡女提供帳戶供森女使用、國防部後指部前上尉尤正宇則提供虛擬錢包協助洗錢，台灣高等檢察署昨依貪汙、違反陸海空軍刑法等罪起訴四人，均建請從量重刑。

聯手境外詐騙1年洗錢10億 拜土地公廟求財被逮

劉姓賭博通緝犯逃亡六年與境外詐團合作，利用假投資詐騙的一千三百萬元，收購近六十個公司銀行帳戶，一年洗錢近十億元，高雄市刑大循線查獲劉男等廿人，其中核心幹部林姓男子拜土地公求財時被活逮，系統商自大陸返台時也遭「甕中捉鱉」。

涉猥褻多名院生 身障機構院長收押

屏東縣一間身心障礙福利機構的院長，被控利用女院生送餐、送資料等機會，趁機擁抱、摸手、摸額頭與親吻，清查含女院生及教保員，受害者約五人，屏東地檢署認定院長涉犯加重強制猥褻等罪，且有串證、滅證之虞，日前向法院聲押禁見獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。