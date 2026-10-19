台南安平補習班老師是狼！撫摸國小男學生身體 長大持續猥褻偷拍遭訴

蘇姓補習班老師遭控涉嫌利用學生信任，在一名男學生國小時伸手進衣服內撫摸身體，男學生長大覺得不對，蘇仍持續摸胸部、下體，至少猥褻5次，男學生因覺得丟臉而不敢反抗；蘇還偷拍男學生及另名未滿18歲男學生下體，台南地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例提起公訴。

起訴書指出，蘇姓男子在台南市中西區、安平區都有開設補習班，一名男學生從國小時就接受蘇的指導，蘇當時就將手伸進其衣服內撫摸身體，男學生起初以為老師在玩，直到小學高年級、升國一開始，逐漸覺得不對，但因覺得丟臉，害怕告訴別人，不敢反抗。

蘇姓老師於2022年1月至2024年9月間，在台南市安平區籃球場旁汽車內、中西區補習班及學生住處，再涉嫌撫摸該名當時未滿14歲的男學生胸部、下體各1次，至少猥褻3次；今年4月、5月間，又分別在汽車內及安平區補習班內觸摸該名學生下體，前後共涉嫌5次猥褻。

檢方表示，蘇姓老師另於2023年9月間，在自己住處趁該名男學生不知情，持手機拍攝其僅穿著內褲及下體等畫面；去年8月19日，蘇又趁另一名男學生在蘇的住處內熟睡時撫摸其下體並偷拍。案經台南地檢署指揮台南市警方搜索偵辦，查扣蘇拍攝的相關性影像。

檢方偵訊時，蘇承認知道男學生分別未滿14歲、18歲，卻仍撫摸胸部、下體，並有拍攝性影像等行為；第一名男學生證述，國小第一次被老師撫摸時，因為對方是對自己很好的老師，以為老師是在玩，後來才意識到不對。

警方原依強制猥褻罪移送蘇，檢方認為，依學生證述，過程中蘇未使用強暴、脅迫、恐嚇或其他違反意願的手段，難認成立強制猥褻；依據兩名學生證述、扣案電腦內性影像檔案，以及搜索扣押資料、手機與電腦主機等佐證，認定構成對未滿14歲男女為猥褻行為罪。

檢方認定，蘇涉嫌5次對未滿14歲男女猥褻、1次乘機猥褻及2次無故拍攝未成年人性影像，犯意各別、行為互殊，依法提起公訴，請求法院分論併罰；其中乘機猥褻部分，因是成年人故意對少年犯罪，請求依法加重其刑，並沒收扣案手機及電腦主機。