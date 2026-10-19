快訊

外資賣超不手軟！三大法人續砍899億元 台積電急拉收平、台股跌289點

川普大砍合法移民簽證！台灣銳減逾6成 非洲與中東地區最慘

聽新聞
0:00 / 0:00

他「黃斑部病變」碰她臀判無罪 法官：只是未注意保持距離

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

王姓男子被控以手背觸碰素不相識女子的臀部，檢方依性騷擾罪起訴他，王不認罪，辯稱有黃斑部病變眼疾，法官認為，王因視力不佳未與被害人保持距離，沒有性騷擾的犯意，判他無罪。可上訴。

檢方指控，王2026年2月1日下午4時54分，在台北市萬華區某夾娃娃機店從被害女子身後經過，趁她面對娃娃機擺放貨物時，以右手碰觸她的臀部1至2秒，涉犯性騷擾罪。

法院審理，王否認犯行，辯稱當時進入娃娃機店是要去找兒子，後來有一個男生說他碰到被害人，他回稱沒有，如果有可能也是不小心的，並非有意識要碰觸。

法官勘驗監視器發現，王的右手手背確實碰到對方臀部，不過，王行走速度緩慢，眼神始終朝向前方，沒有特別在被害人身後停留或看向被害人，王的右手也於行走時正常前後擺動，沒有刻意朝被害人方向伸手。

法官另調查，王罹患「兩眼老年性黃斑部病變」，2024年4月24日接受右眼玻璃體內注射藥物手術治療，於2024年9月、11月、2025年2月、5月、2026年8月至眼科門診檢查，法官認為，王視力不佳未注意與被害人保持適當距離，因此不慎碰觸被害人的臀部非不可能，檢方舉證，缺乏證據證明王以手背碰觸女子臀部是基於性騷擾犯意。

判決說，性騷擾案偵查初未詳予勘驗監視錄影畫面，即依被害人指述、警方函送的監視畫面截圖起訴，實有未洽。

判決指出，王以右手手背碰觸被害人的臀部，縱使不必承擔刑事處罰，仍有可能應負擔民事責任，法院審理花費大量時間勸和解，試圖讓王同理被害人的感受、但最終仍因雙方無法達成共識，致紛爭未能徹底解決，實屬遺憾。

王姓男子被控以手背觸碰素不相識女子的臀部，檢方依性騷擾罪起訴他，王不認罪，辯稱有黃斑部病變眼疾。示意圖。
王姓男子被控以手背觸碰素不相識女子的臀部，檢方依性騷擾罪起訴他，王不認罪，辯稱有黃斑部病變眼疾。示意圖。

法官 性騷擾 被害人 視力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

強推輪椅喊「要妳命」！二線三星警官性騷、調戲女下屬 二審獲緩刑定讞

台中恐怖男隨機朝落單女環抱亂摸 落網噁稱：我分不清妓女或正常女生

不滿幼兒園管教…碩士母怒毆園長致腦震盪 下場出爐

台南合格保母凌虐男嬰致死還偽造回診紀錄...另名女嬰也遭虐 南檢起訴

相關新聞

涉猥褻多名院生教保員 屏東身障機構院長遭收押 屏檢籲被害人提供線索

屏東縣某身障機構院長對多名女院生、教保員涉嫌強制猥褻等行為，被害人至少5人，遭屏東地檢署偵辦聲押禁見獲准。屏檢呼籲，若有其他被害人或知悉相關具體事證民眾可向檢方聯繫。屏東縣府表示，要求機構採必要處置，限期3天完成調查報告。

他「黃斑部病變」碰她臀判無罪 法官：只是未注意保持距離

王姓男子被控以手背觸碰素不相識女子的臀部，檢方依性騷擾罪起訴他，王不認罪，辯稱有黃斑部病變眼疾，法官認為，王因視力不佳未與被害人保持距離，沒有性騷擾的犯意，判他無罪。可上訴。

屏東79歲院長涉猥褻女院生收押 妻稱會遞辭呈：腦傷已不適任

屏東縣某身障機構院長涉趁女院生在送餐或送資料時，對女院生擁抱、摸手、親吻等行為，檢方調查後該名院長涉犯強制猥褻，向法院聲押禁見獲准。該身障機構督導與院長為夫妻，院長妻今說，院長會向董事會請辭，她也尊重司法調查，暫離機構。

屏東某身障機構爆院長涉強制猥褻多名女院生 檢聲押禁見獲准

屏東縣某知名身障機構院長涉趁女院生送餐或送資料時對女院生強制猥褻等行為，清查被害女院生5人以上，縣府社會處、屏東警分局獲報後，展開調查，涉案院長移送屏檢訊問後，涉強制猥褻罪昨晚向法院聲押禁見獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。