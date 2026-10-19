他「黃斑部病變」碰她臀判無罪 法官：只是未注意保持距離

王姓男子被控以手背觸碰素不相識女子的臀部，檢方依性騷擾罪起訴他，王不認罪，辯稱有黃斑部病變眼疾，法官認為，王因視力不佳未與被害人保持距離，沒有性騷擾的犯意，判他無罪。可上訴。

檢方指控，王2026年2月1日下午4時54分，在台北市萬華區某夾娃娃機店從被害女子身後經過，趁她面對娃娃機擺放貨物時，以右手碰觸她的臀部1至2秒，涉犯性騷擾罪。

法院審理，王否認犯行，辯稱當時進入娃娃機店是要去找兒子，後來有一個男生說他碰到被害人，他回稱沒有，如果有可能也是不小心的，並非有意識要碰觸。

法官勘驗監視器發現，王的右手手背確實碰到對方臀部，不過，王行走速度緩慢，眼神始終朝向前方，沒有特別在被害人身後停留或看向被害人，王的右手也於行走時正常前後擺動，沒有刻意朝被害人方向伸手。

法官另調查，王罹患「兩眼老年性黃斑部病變」，2024年4月24日接受右眼玻璃體內注射藥物手術治療，於2024年9月、11月、2025年2月、5月、2026年8月至眼科門診檢查，法官認為，王視力不佳未注意與被害人保持適當距離，因此不慎碰觸被害人的臀部非不可能，檢方舉證，缺乏證據證明王以手背碰觸女子臀部是基於性騷擾犯意。

判決說，性騷擾案偵查初未詳予勘驗監視錄影畫面，即依被害人指述、警方函送的監視畫面截圖起訴，實有未洽。

判決指出，王以右手手背碰觸被害人的臀部，縱使不必承擔刑事處罰，仍有可能應負擔民事責任，法院審理花費大量時間勸和解，試圖讓王同理被害人的感受、但最終仍因雙方無法達成共識，致紛爭未能徹底解決，實屬遺憾。