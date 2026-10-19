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涉猥褻多名院生教保員 屏東身障機構院長遭收押 屏檢籲被害人提供線索

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

<a href='/search/tagging/2/屏東' rel='屏東' data-rel='/2/148779' class='tag'><strong>屏東</strong></a>地檢署懇切呼籲，若有其他涉及該機構的妨害性自主案件<a href='/search/tagging/2/被害人' rel='被害人' data-rel='/2/233166' class='tag'><strong>被害人</strong></a>，或知悉相關具體事證民眾，請向檢方聯繫並提供線索，秉持勿枉勿縱精神，徹查到底，絕不寬貸。聯合報系資料照
屏東地檢署懇切呼籲，若有其他涉及該機構的妨害性自主案件被害人，或知悉相關具體事證民眾，請向檢方聯繫並提供線索，秉持勿枉勿縱精神，徹查到底，絕不寬貸。聯合報系資料照

屏東縣某身障機構院長對多名女院生、教保員涉嫌強制猥褻等行為，被害人至少5人，遭屏東地檢署偵辦聲押禁見獲准。屏檢呼籲，若有其他被害人或知悉相關具體事證民眾可向檢方聯繫。屏東縣府表示，要求機構採必要處置，限期3天完成調查報告。

屏東縣政府社會處表示，本月16日上午10時56分接獲通報，某身障福利機構疑發生集體猥褻事件。確保住民人身安全及維護其合法權益，接獲通報當天啟動調查，指派社工人員初步調查，主動提供相關調查資料，由警方報請屏東地檢署偵辦，配合檢方偵辦。

社會處指出，通報涉及多名被害人，接獲通報後，第一時間相關事證保全，調閱監視器畫面及蒐集相關資料，已完成被害人保護隔離措施，避免被害人與嫌疑人再接觸；另依「身心障礙者權益保障法」第63條之1及「身心障礙福利機構疑似性侵害事件處理原則」等相關規定，要求機構採必要處置，限期3天內完成調查報告。

檢方調查，該名院長對多名院生、教保員涉妨害性自主案件，檢方對該機構搜索，並拘提院長，檢方訊問後，院長涉犯刑法第224條之1加重猥褻、同法第224條加重猥褻等罪嫌，犯嫌重大且有串證、滅證之虞，18日晚間向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方表示，全案啟動被害人保護機制，提供受害者法律、心理及生活層面等全方位必要協助；同時與縣府社會處建立密切聯繫機制，落實各項保護等妥適處置。

檢方表示，全案擴大偵辦，並懇切呼籲，若有其他涉及該機構的妨害性自主案件被害人，或知悉相關具體事證民眾，請向檢方聯繫並提供線索，秉持毋枉毋縱精神，徹查到底，絕不寬貸。

社會處指出，身心障礙者應享有安全且有尊嚴照顧環境，任何侵害住民人身安全及合法權益的行為，均不容姑息。將持續強化機構監督與管理，並要求機構董事會停止嫌疑人職務，以維護住民安全及確保照顧服務品質，保障被害人安全與權益。

猥褻 教保員 屏東 身障 被害人

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