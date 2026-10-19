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楊梅外傭帶童逛公園竟遭騷擾！7旬噁翁尾隨狂喊「讓妳很舒服」

桃園電子報／ 桃園電子報

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外籍幫傭上午10時許帶著年幼孩童前往公園活動時，遭遇一名陌生男子一路尾隨追逐並出言騷擾。圖：截自Threads-bengah628

桃園市楊梅區四維公園今(17)日上午傳出騷擾事件。有外籍幫傭上午10時許帶著年幼孩童前往公園活動時，遭到71歲盧姓男子一路尾隨追逐並出言騷擾，身為雇主的網友後續也發文提醒其他民眾小心，希望其他照顧者和孩子不要再遇到同樣的事。警方知悉後展開追查，已循線掌握涉案身分，後續將依《性騷擾防制法》依法受理偵辦。

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盧男卻持續追著幫傭與孩子不放，過程中更脫口說出「我會讓很妳舒服」」等字句。圖：截自Threads-bengah628

網友指出，今日上午10時到11時之間，家中幫傭帶著小孩前往楊梅四維公園活動，盧男卻持續追著幫傭與孩子不放，過程中更脫口說出「我喜歡妳」、「我愛妳」、「電話給我」、「我會讓很妳舒服」以及「很爽快」等字句。網友強調，帶著孩子在公園活動不應遭受如此騷擾，事後趕赴現場尋人時對方已離開現場，因此特別發文提醒附近居民，尤其是獨自帶孩子出門的家長與照顧者，若遭遇類似情況應先將孩童帶至人多處求助或報警，切勿單獨與對方爆發爭執。

針對此起事件，楊梅警分局草湳派出所表示，經積極調閱周遭相關資訊追查，已循線掌握相關當事人盧姓男子身分，警方後續將依性騷擾防制法依法受理，同時加強巡邏防制。

警方也呼籲，若遇到騷擾情形可立即報案通知警方協助，切勿發生爭執避免發生危險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅外傭帶童逛公園竟遭騷擾！7旬噁翁尾隨狂喊「讓妳很舒服」

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