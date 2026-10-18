6女深夜遭尾隨報警 男自稱「從基隆走到台北」未說明原因

台北市警方今凌晨獲報，數名女子在松山區麥帥一橋下遭陌生男子跟蹤騷擾，立即派員到場；員警介入後發現詹姓男子不斷自言自語、自稱從基隆徒步走到台北，經查無危害他人情事，旋即通知家人帶回。

警方指出，松山分局三民派出所10月18日凌晨3時許獲報，民眾指稱在麥帥一橋下、南京東路及塔悠路口遭男子跟蹤騷擾，立即派員到場處理。

員警介入後，確認現場有6名年約20歲女子及1名24歲詹姓男子。其中，6女表示因遭遇跟騷而報案，經員警詢問，詹男自稱從基隆徒步走到台北，隨後不斷自言自語，未說明為何跟隨女子。

員警初查詹男身上無任何錢財，也無危害他人情事，考量其情緒狀況不穩，先將其帶返警所，聯繫家人將其帶回。

報案女子事後上網發文表示，在塔悠路、麥帥橋交界處遇到怪人，本來跟幾個女生朋友在聊天，突然發現有人一直徘徊，在各自牽車準備回家時，又發現該名男子持續尾隨，甚至開始小跑步起來，「當下真的嚇瘋了」，幸好看到附近有幾個路人，上前求救後對方同意一起報警、等待警察抵達，而「怪人」就坐在旁邊一直看著。

該名女子表示，雖然不知道會不會被看到，但還是想謝謝路人朋友，「你們很暖」，另也想提醒女生單獨在附近要多多注意。

警方呼籲，民眾如遇疑似遭人跟蹤情形，應提高警覺、保持冷靜，盡速前往安全處所尋求協助，並立即通知警方到場處理。警方將持續維護公共場所安全與秩序，對於涉及違法違序情事，均依法查處。