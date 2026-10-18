快訊

強颱薔琵亂連假！氣象署：最快周三發海警 周五、周六降雨最明顯

今日重陽節撞媽祖飛昇日！4生肖偏財運爆炸...快買彩券

聽新聞
0:00 / 0:00

台中恐怖男隨機朝落單女環抱亂摸 落網噁稱：我分不清妓女或正常女生

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子連續2天晚上在街上隨機找落單女子當目標，從背後突襲環抱、摸胸等方式性騷，前後2名女子遇害受到極大驚嚇，黃落網還直言「我就是分不清楚妓女或正常女生」，檢方痛斥他觀念偏差，台中地院以黃認罪、沒和解，依2個性騷擾罪判他拘役90日，可上訴。

檢方起訴指出，黃男今年7月4日晚上9點多在西屯區尾隨1名女子，趁對方不及抗拒時，從左後方突然抓住她左肩、左手及腰部，以此性騷。

黃男得手後，隔天5日晚上9點多再度犯案，他在西區建國北路2段五權車站的人行道上，發現另名女子獨自行走，就突然環抱她趁機觸摸其背部、肩膀、手臂及胸部，二度性騷。

檢方訊時，黃男坦承不諱，2名被害女子指證歷歷，並有周邊監視器畫面、性騷申訴案件等可佐證；檢方認為，黃屢次以偷襲方式，未經女子同意下強行觸摸、環抱，足以引發被害人與性有關之寧靜、不受干擾平和狀態遭受破壞，該當性騷擾罪，依法起訴。

檢方並請法院審酌，黃男連續2日在不同地點，對不同女子隨機性騷，黃甚至在偵查中時說，7月4日他就是想吸引女子注意，7月5日看到女子聽音樂，覺得她人應該滿好的，當下只是想叫對方寶貝跟交朋友，甚至直言「我就是分不清楚妓女或正常女生。」

檢方說，黃男與異性互動觀念甚差，且有實際反覆性騷擾舉動，起訴移審時請法院斟酌是否繼續羈押他。

台中地院審酌，黃男無前科、素行良好，卻為逞私慾不尊重他人身體性自主，造成2名女子受害及心理陰影，考量他犯後坦承但沒有和解，依2個性騷擾罪判他拘役55日、55日，2罪應執行拘役90日，得易科罰金9萬元。

黃男連續兩天在街上隨機尾隨落單女子，以突襲式從背後環抱、摸胸性騷。示意圖／ingimage
黃男連續兩天在街上隨機尾隨落單女子，以突襲式從背後環抱、摸胸性騷。示意圖／ingimage

台中 女生 性騷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

強推輪椅喊「要妳命」！二線三星警官性騷、調戲女下屬 二審獲緩刑定讞

台東消防員涉性騷至少5人 檢方二度聲押獲准遭停職

香港街頭被偷拍？正妹怒查陌生男手機卻找嘸證據 網揭她驚人身分

闖暗戀女家逾百次！日男偷拍還幫「打掃冰箱、替換舊內衣」 撞見正主下場慘

相關新聞

6女深夜遭尾隨報警 男自稱「從基隆走到台北」未說明原因

台北市警方今凌晨獲報，數名女子在松山區麥帥一橋下遭陌生男子跟蹤騷擾，立即派員到場；員警介入後發現詹姓男子不斷自言自語、自稱從基隆徒步走到台北，經查無危害他人情事，旋即通知家人帶回。

台中恐怖男隨機朝落單女環抱亂摸 落網噁稱：我分不清妓女或正常女生

台中黃姓男子連續2天晚上在街上隨機找落單女子當目標，從背後突襲環抱、摸胸等方式性騷，前後2名女子遇害受到極大驚嚇，黃落網還直言「我就是分不清楚妓女或正常女生」，檢方痛斥他觀念偏差，台中地院以黃認罪、沒和解，依2個性騷擾罪判他拘役90日，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。