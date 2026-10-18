台中恐怖男隨機朝落單女環抱亂摸 落網噁稱：我分不清妓女或正常女生

台中黃姓男子連續2天晚上在街上隨機找落單女子當目標，從背後突襲環抱、摸胸等方式性騷，前後2名女子遇害受到極大驚嚇，黃落網還直言「我就是分不清楚妓女或正常女生」，檢方痛斥他觀念偏差，台中地院以黃認罪、沒和解，依2個性騷擾罪判他拘役90日，可上訴。

檢方起訴指出，黃男今年7月4日晚上9點多在西屯區尾隨1名女子，趁對方不及抗拒時，從左後方突然抓住她左肩、左手及腰部，以此性騷。

黃男得手後，隔天5日晚上9點多再度犯案，他在西區建國北路2段五權車站的人行道上，發現另名女子獨自行走，就突然環抱她趁機觸摸其背部、肩膀、手臂及胸部，二度性騷。

檢方訊時，黃男坦承不諱，2名被害女子指證歷歷，並有周邊監視器畫面、性騷申訴案件等可佐證；檢方認為，黃屢次以偷襲方式，未經女子同意下強行觸摸、環抱，足以引發被害人與性有關之寧靜、不受干擾平和狀態遭受破壞，該當性騷擾罪，依法起訴。

檢方並請法院審酌，黃男連續2日在不同地點，對不同女子隨機性騷，黃甚至在偵查中時說，7月4日他就是想吸引女子注意，7月5日看到女子聽音樂，覺得她人應該滿好的，當下只是想叫對方寶貝跟交朋友，甚至直言「我就是分不清楚妓女或正常女生。」

檢方說，黃男與異性互動觀念甚差，且有實際反覆性騷擾舉動，起訴移審時請法院斟酌是否繼續羈押他。

台中地院審酌，黃男無前科、素行良好，卻為逞私慾不尊重他人身體性自主，造成2名女子受害及心理陰影，考量他犯後坦承但沒有和解，依2個性騷擾罪判他拘役55日、55日，2罪應執行拘役90日，得易科罰金9萬元。