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強推輪椅喊「要妳命」！二線三星警官性騷、調戲女下屬 二審獲緩刑定讞

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

曾任鐵路警察局兩線三星警官陳彥成（現任航空警察局），被控2023年在同仁婚宴中，3度用手觸碰女下屬裸背，貼耳調戲「月經來吃蔓越莓」，甚至在女下屬骨折坐輪椅期間，強推輪椅喊「趁妳病、要妳命」，並擅自按摩抬腿。士林地院依性騷擾罪判有期徒刑2月；案經上訴，高等法院考量陳男認罪且與被害人和解，改判拘役50日、緩刑2年，強制罪維持無罪。全案定讞。

判決指出，陳彥成2023年6月3日與女下屬前往彰化縣參加警界同仁婚宴，期間趁隙性騷，3度自別桌繞至女下屬坐位後方攀談，用手背觸碰對方裸背3次，還說「女生月經來的時候是不是吃蔓越莓比較好」等調戲言論。

陳彥成一審堅持無罪，辯稱會說「是否吃蔓越莓比較好」一句，是當時自己交了女朋友，因女友生理期來才詢問，會觸碰是為了要跟她聊天；辯護人說，觸碰範圍小、時間短，並不符合性騷擾。

女下屬則在庭上還原經過，稱婚宴當天她穿著露背洋裝，陳彥成多次繞到背後要她「跟我出去一下」，拒絕超過5次仍不罷休，「每次問就會觸碰一次背部」、「這不是正常人會摸的地方」、「我拒絕後他又再問、再碰我，陳彥成當時眼神超怪」。

女下屬不堪其擾說「有話在這邊講」，陳彥成竟靠近耳邊說「妳確定？那我要說了喔」、「女生月經來的時候是不是吃蔓越莓對身體比較好？」，痛訴當時都能感覺到陳彥成身上的酒氣，「我整個人覺得很噁心」，身邊的人也說「怎麼那麼怪，一直跑過來，我覺得他這樣碰妳的背不好」。

一審法官勘驗監視器畫面，確認女下屬多次身體前傾、聳肩迴避觸碰，甚至前傾斜拉開距離持續十幾秒，認定陳彥成帶有性調戲意圖，依性騷擾罪判刑2月。

案經上訴二審，陳彥成在高院審理時改變策略，完全坦承性騷擾犯行，並與女下屬達成和解、賠償，女下屬也在二審準備程序時表示「願意給予自新機會」，二審審酌陳彥成已有悔意，撤銷原判，改判拘役50日、緩刑2年。

檢方另起訴，女下屬2023年2月腳部骨折坐輪椅期間，陳彥成在辦公室強推輪椅來回跑動，並喊「趁妳病、要妳命」，還擅自揉按女下屬右小腿及抬高左腿，被拒止不要，陳彥成卻說「用講的妳聽不懂」直接動手。

一審和二審法院認為，辦公室同事證詞僅證實陳彥成平時會靠近聊天或推輪椅，但都未聽見女下屬呼救或抗拒，無特殊異常，除了女下屬單一指述外缺乏補強證據；至於女下屬事後就醫診斷出壓力調適障礙症，因壓力來源多端，難直接認定是因陳彥成所致，均判無罪。

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高等法院外觀照。聯合報系資料照
高等法院外觀照。聯合報系資料照

性騷擾 警察 下屬

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