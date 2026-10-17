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台中男性騷女童…從臉一路摸到胸 法院罕見重判2年半！逼近刑度天花板

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中某社區清潔工見9歲女童獨處就問她「要不要玩遊戲」，竟伸手摸她臉、肩膀，還一路延伸到胸部、肚子，害她嚇到大哭逃離，男子落網辯稱看女童可愛、想跟她玩；台中地院認為有重懲必要，依成年人故意對兒童性騷擾罪，重判他2年6月徒刑，該罪是法定刑3年以下徒刑，可上訴。

性騷擾防治法第25條第1項法定刑為2年以下徒刑、拘役，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑至2分之1後，法定刑提高至3年以下徒刑，實務上各地法院多量處1年以下、或6月以下得易科罰金之刑，本案判處男子2年6月，已屬相當重之刑。

檢警調查，男子今年2月27日在東區大樓見女童坐在回收室旁長椅等人，接近問她要不要玩遊戲，隨即身手摸她臉、背部，再伸向肩膀、胸部及腹部以此性騷，女童嚇到掙脫離開向家人求助、報警。

台中地院審理時，男子否認性騷，辯稱覺得女童可愛想跟她玩遊戲，對方站起來時，自己才不小心碰到她腹部，沒有摸胸、抓手；男子的辯護律師稱，女童歷次說詞有出入、家人未親眼目睹，且以現今9歲兒童已可接受資優鑑定，兒童並非過往所認「笨笨、傻傻」，認為女童證詞有疑義。

中院比對女童在警詢、偵查及審理證述，她稱獨自坐長椅等人時，男子主動靠近問要不要玩遊戲，隨後摸她臉、背及肩膀，再摸胸部、腹部，自己拒絕掙脫離去，前後證詞一致，並無明顯瑕疵。

女童家人也說，她事後不太講話、神情驚慌，當天回家抱住媽媽哭泣，媽媽也安撫她「沒事、不用害怕」並陪同報警；另監視器也拍到，女童母親在社區外抱著她安撫的情形。

中院指出，男子的辯護律師稱，中院附近的大同、忠孝國小，已有9歲兒童可接受資優鑑定，現今兒童「其實都非常聰明」，不應認為9歲兒童仍如過往「笨笨、傻傻」，以此質疑檢察官以女童年齡說明其記憶差異的意見。

中院認為，證人證述是否可信，本應依其就事實陳述前後一致性、陳述過程，是否有其他事證相互印證，與抽象的「現代小孩比較聰明」之世代印象無必然關聯，辯護律師未提出女童有虛偽陳述、捏造情節事證，僅以兒童智能評價、個人世代觀感，認定她所述不實，是臆測之詞，不予採信。

中院審酌，男子利用女童才9歲、獨自在場等情境，又從背、肩逐步摸到胸、腹，侵擾情節嚴重，女童突遭陌生成年人侵犯身體界線，造成恐懼、不安及對陌生人不信任，不能僅因接觸時間短暫而低估，男子犯後否認未反省，有從重量刑必要。

中院依成年人故意對兒童犯性騷擾防治法第25條第1項之罪，判他2年6月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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