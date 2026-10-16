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警紀零容忍！警員涉妨害性自主 新北警自檢自清火速記2大過免職
新北市永和警分局針對所屬派出所陳姓警員涉嫌違法案件，秉持「警紀警辦」與「零容忍」原則，發揮自檢自清精神迅速展開調查。全案業經召開考績委員會審議，依據警察人員人事條例及公務人員考績法等規定，依法予以陳員記兩大過免職處分並陳報警政署核定，展現鐵腕淘汰害群之馬的決心。
據了解，任在派出所的陳姓警員日前處理協尋失蹤人口案件時結識一名少女，後續雙方私下保持聯繫並發生性行為。永和警分局獲悉後主動深入調查，秉持毋枉毋縱立場，全案已依違反妨害性自主罪嫌，移送新北地檢署偵辦，分局亦將全力配合後續司法調查。
永和警分局嚴正重申，警紀是警察團隊不可退讓的底線。警察機關向來堅持「不掩飾、不庇縱、不護短」之嚴正立場，凡涉及重大違法違紀行為，定當從嚴懲處、絕不寬貸，堅決維護警察團隊的廉潔紀律與整體形象。
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