他性侵少女出獄成超商店長…再下藥性侵女店員 判關7年半定讞

伍姓男子曾因與少女嘿咻判關11月定讞，他出獄即在超商擔任店長，5年前在女店員飲料下藥迷昏後，在超商小房間性侵得逞，最高法院依以藥劑犯強制性交罪判7年6月徒刑定讞。

伍透過LINE認識少女，2016年二度在租屋處與少女發生性行為，被判刑11月定讞，他2019年1月8日入監服刑，同年12月1日執行完畢出獄。

伍2020年4月28日擔任超商店長，2021年1月聘雇女子任職大夜班店員。伍2021年2月4日凌晨4時許，於超商辦公室在女店員的飲料中下藥，待女店員喝下飲料後，再要求對方換穿短褲，伍同時前往辦公室小房間內，於地板鋪好被褥，待女店員藥效逐漸發作，再指引至小房間休息，伸手撫摸大腿、下體，再以手指性侵得逞。

一審認爲伍為累犯，依藥劑犯強制性交罪判刑8年。案經上訴，二審審酌伍為滿足性慾，利用自身職務及與年輕而無戒心女店員共值大夜班之便，使用藥劑強制性交。

二審認為伍犯後否認犯行，也未與女店員和家人洽談和解、取得宥恕，依藥劑犯強制性交罪改判7年6月徒刑。案件上訴後，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。