快訊

日本國家級警報大響！一度指北海道規模9.9強震後取消 在地人嚇傻

非營利幼兒園擬起薪最高破5萬 工會叫好、私幼憂挖角潮

MLB／史上首見以橫掃復仇橫掃 釀酒人教頭：用一群悍將戰勝一群名人堂

聽新聞
0:00 / 0:00

他性侵少女出獄成超商店長…再下藥性侵女店員 判關7年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

伍姓男子曾因與少女嘿咻判關11月定讞，他出獄即在超商擔任店長，5年前在女店員飲料下藥迷昏後，在超商小房間性侵得逞，最高法院依以藥劑犯強制性交罪判7年6月徒刑定讞。

伍透過LINE認識少女，2016年二度在租屋處與少女發生性行為，被判刑11月定讞，他2019年1月8日入監服刑，同年12月1日執行完畢出獄。

伍2020年4月28日擔任超商店長，2021年1月聘雇女子任職大夜班店員。伍2021年2月4日凌晨4時許，於超商辦公室在女店員的飲料中下藥，待女店員喝下飲料後，再要求對方換穿短褲，伍同時前往辦公室小房間內，於地板鋪好被褥，待女店員藥效逐漸發作，再指引至小房間休息，伸手撫摸大腿、下體，再以手指性侵得逞。

一審認爲伍為累犯，依藥劑犯強制性交罪判刑8年。案經上訴，二審審酌伍為滿足性慾，利用自身職務及與年輕而無戒心女店員共值大夜班之便，使用藥劑強制性交。

二審認為伍犯後否認犯行，也未與女店員和家人洽談和解、取得宥恕，依藥劑犯強制性交罪改判7年6月徒刑。案件上訴後，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

受害女性示意圖。圖／AI生成
受害女性示意圖。圖／AI生成

性侵 店長 超商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

盛唐中醫摻硃砂釀40人中毒...前議長一家都受害 醫師呂志霖判5年定讞

跟騷追不成 刀刺女同事判6年半

曾持「愛的小手」打死2歲童！他出獄選高雄里長 網怒了

香港殘疾院所助理舍監 5度性侵智障女院友遭重判13年

相關新聞

他性侵少女出獄成超商店長…再下藥性侵女店員 判關7年半定讞

伍姓男子曾因與少女嘿咻判關11月定讞，他出獄即在超商擔任店長，5年前在女店員飲料下藥迷昏後，在超商小房間性侵得逞，最高法院依以藥劑犯強制性交罪判7年6月徒刑定讞。

台東消防員涉性騷至少5人 檢方二度聲押獲准遭停職

台東縣消防局爆發性騷擾事件，一名鄭姓消防員涉嫌利用同仁酒後無力反抗之際，脫下對方褲子並手淫，傳出至少5人受害。消防局今年8月接獲多名同仁申訴後，已啟動內部調查並通報縣府。案件經檢方偵辦，首次聲請羈押遭法院裁定20萬元交保，檢方抗告獲發回後，再以有滅證及反覆實施之虞聲請羈押，法院前日裁准，鄭男當庭遭羈押，消防局也依法將其停職。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。