台東消防員涉性騷至少5人 檢方二度聲押獲准遭停職

台東縣消防局爆發性騷擾事件，一名鄭姓消防員涉嫌利用同仁酒後無力反抗之際，脫下對方褲子並手淫，傳出至少5人受害。消防局今年8月接獲多名同仁申訴後，已啟動內部調查並通報縣府。案件經檢方偵辦，首次聲請羈押遭法院裁定20萬元交保，檢方抗告獲發回後，再以有滅證及反覆實施之虞聲請羈押，法院前日裁准，鄭男當庭遭羈押，消防局也依法將其停職。

消防局指出，今年8月13日接獲多名隊員向人事室提出性騷擾申訴，隨即依規定召開性騷擾申訴評議委員會，並成立調查小組釐清案情。為保障申訴人權益，消防局也主動通報縣府社會處，協助提供相關輔導與法律救濟資訊，讓申訴人得以循性侵害等相關法律途徑尋求協助。

台東地檢署於9月29日上午9時30分持搜索票前往消防局搜索，行動約10分鐘結束，未查扣相關證物。檢方隨後向法院聲請羈押鄭男，不過，法院當時裁定以20萬元交保。檢方不服裁定提出抗告，經花蓮高分院裁定發回後，再度向法院聲請羈押，主張鄭男有滅證及反覆實施相關行為之虞，最終獲法院准押。

至於人事處分，消防局表示，已依公務員懲戒法第4條第1款及警察人員人事條例第29條第1項第6款等相關規定，對鄭男予以停職處分，後續將依司法偵辦及相關調查結果，依法辦理。

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