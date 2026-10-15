詐得性私密照與影片還恫嚇女網友 富二代冒牌貨被判2罪

許姓男子佯稱是建設公司富二代，願以3千萬元購買性隱私照片和影片，一名女網友自拍40張私密照片和影片傳送給他卻沒拿到錢，催討時還遭恐嚇「「你影片都傳給我了，你就不擔心嗎」。彰化地方法院審結，依犯詐欺得利罪、恐嚇危害安全罪，分另判處許男有期徒刑1年、5月。可上訴。

判決書指出，許男民國113年10月使用社群軟體Instagram結識一名女網友，佯稱經由別的女性介紹，欲以高價購買女網友的原味襪子、內衣褲，又佯稱「我們家是做建設的，去年營業額37億元」，營造不實的個人背景。

許男用另一個帳號佯裝是曾與自己交易的女子，取信這名女網友後，佯稱若依他的要求拍攝性隱私照片及影片，將給予3000萬元報酬，A網友信以為真，依指示拍攝約40張性隱私照片及影片，透過IG訊息傳送給許男，許男未依約支付任何價，卻不滿女網友催討報酬，竟用IG撥打通話恫嚇「你影片都傳給我了，你就不擔心嗎」等加害於名譽之話語，使女網友心生畏懼。

彰化地院審酌，許男曾有違反個人資料保護法、詐欺、妨害自由等案件等前科，經法院判處罪刑確定，猶仍為滿足一己淫慾，詐得告訴人性隱私照片、影片進而用以恐嚇告訴人，手段卑劣，所生損害甚鉅，惡性重大；雖犯後坦承犯行，惟未能彌補被害人所受損害，並衡酌許男自陳學歷、職業、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，依犯詐欺得利罪，累犯，處有期徒刑1年，又犯恐嚇危害安全罪，累犯，處有期徒刑5月。