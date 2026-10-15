高雄驚傳變態男盯上中老年男性！受害者慘遭毆打脫褲強摸下體

高雄市燕巢區近日經傳有老年男性慘遭變態暴力猥褻，不僅將受害的中老年男性拖行到無人的路旁草叢施暴、毆打頭部，甚至將受害者的褲子脫下強行猥褻下體，受害者趁亂逃離後急忙逃往派出所求援，事件已讓地方人心惶惶，甚至有鄉民上網發文警告，呼籲年長者留意盡量少獨自外出在人車稀少的場所。

岡山警分局證實，確實有受害者至燕巢的派出所報案，目前已經鎖定嫌犯身分，全案仍在調查當中，不排除將朝傷害、強制猥褻罪嫌偵辦。

據地方居民指出，受害的年老男性都是60歲以上的男子，其中一名受害人更是年紀已有近80歲，只是前往附近的廟宇散步，就慘遭嫌犯盯上，不僅強行拖行，甚至受害人反抗後，還慘遭嫌犯毆打頭部，隨後更是將受害老翁的褲子脫下，強行猥褻，令受害人身心受創。

由於猥褻行徑過於引人恐嚇，引起地方議論，據描述嫌犯是一名年約40歲的青壯年男子，活動範圍皆在燕巢一帶，專挑人煙稀少的地方出沒，尤其盯上獨自散步運動的中老年男性下手，嚇得不少地方上的長者提醒「本以為這種事件被害者只有女性，現在連男性遭遇到了，請各位家中有手腳不方便或體弱年長者，無論男女，盡量少獨自外出在人車稀少的地方」。