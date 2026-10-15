快訊

不只18萬Dior外套！賈永婕公開全身「不純樸」行頭 項鍊藏5字太有哏

第43次終於標出去了！苗栗高鐵「產專二」用地 禾榮科技15.55億元得標

預告穿黑西裝！蔡康永證實出席蔣萬安競總成立大會 婉拒1件事

聽新聞
0:00 / 0:00

垃圾桶撿標籤...筆記女同事手搖飲料甜度！「追不到」男埋伏砍人判6年半

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

桃園市男子姜治豪追求女同事遭拒，長期以LINE傳訊騷擾，還蒐集、筆記對方購買飲料的時間與喜好的甜度、冰塊，待女子提出職場申訴後，持水果刀埋伏手搖飲店外，趁對方點餐時上前猛刺，一審依跟蹤騷擾及殺人未遂等罪判刑6年6月。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

判決指出，姜對女同事產生好感，多次追求遭拒後，仍於2025年1月至2月間持續透過LINE反覆傳送訊息，包括要求見面、質問「為何不理我」、「本來想要威脅妳的，但我根本做不到，妳手機攝像頭我破解很久了，該看的不該看到都看過了」等內容，造成女方心生畏懼。

女同事不堪其擾，向公司申訴職場不法侵害，公司完成調查後通知結果，姜2025年2月6日書面承諾刪除下載的女同事照片、影片，不再跟蹤或騷擾女方，但因此萌生殺害女同事的動機。

法院查出，姜追求期間，便會從垃圾桶撿女同事購買手搖飲的標籤，貼在筆記本內，記錄飲料種類、糖度、冰量、分店及購買時間，掌握女同事的飲食喜好及作息。姜供稱，自己知道女方大約何時會外出買手搖飲，案發當天便在飲料店附近等待。

姜2025年2月初購買水果刀，同年3月26日下午2時33分帶刀前往桃園市某飲料店外埋伏，待女方前往購買飲料、面向櫃檯點餐時，自背後快速接近、猛刺後背一刀，導致女同事肺部撕裂傷、氣血胸、後背穿刺傷，幸經飲料店店員報警、通知救護車，送醫急救保住一命。

姜坦承持刀刺女同事，但否認犯行，供稱自己只有傷害故意，沒有殺人犯意。桃園地方法院一審認為，姜拿刀刃長約18公分的水果刀，猛力刺擊人體胸背要害部位，傷口深達5公分，具有殺人不確定故意。

一審審酌姜因追求不成，又遭申訴並調離原工作崗位，未以理性方式處理挫折，反而持續跟蹤騷擾，最後更持刀攻擊人體要害，造成女同事受傷，且案發後阻礙他人救治，犯罪、情節重大，依跟蹤騷擾罪判處拘役50日，得易科罰金；另依殺人未遂罪判處有期徒刑6年6月。

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage
辦公室跟騷女同事示意圖。聯合報系資料照
辦公室跟騷女同事示意圖。聯合報系資料照

飲料 標籤 同事

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

夜店女公關遭罵「破X」怒告卻遇害 母代求償40萬：替女完成最後心願

女警投訴男警逗留女警待勤室 長官竟傳「水電工」裸照當示意圖…分局將調查

最亂監獄再傳醜聞！護理師愛上毒囚遭開鍘 獄警「牢房激戰」黑歷史也被挖

割頸案家屬捐500萬 殺人嫌犯律師批故意減少資產 再罵「法律人之恥」

相關新聞

高雄驚傳變態男盯上中老年男性！受害者慘遭毆打脫褲強摸下體

高雄市燕巢區近日經傳有老年男性慘遭變態暴力猥褻，不僅將受害的中老年男性拖行到無人的路旁草叢施暴、毆打頭部，甚至將受害者的褲子脫下強行猥褻下體，受害者趁亂逃離後急忙逃往派出所求援，事件已讓地方人心惶惶，甚至有鄉民上網發文警告，呼籲年長者留意盡量少獨自外出在人車稀少的場所。

垃圾桶撿標籤...筆記女同事手搖飲料甜度！「追不到」男埋伏砍人判6年半

桃園市男子姜治豪追求女同事遭拒，長期以LINE傳訊騷擾，還蒐集、筆記對方購買飲料的時間與喜好的甜度、冰塊，待女子提出職場申訴後，持水果刀埋伏手搖飲店外，趁對方點餐時上前猛刺，一審依跟蹤騷擾及殺人未遂等罪判刑6年6月。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。