控遭鄰居性侵！台東女偵查突改口「我有答應」 檢方不起訴

台東一名女子阿麗（化名）指控遭鄰居阿強（化名）闖入住處，違反她的意願與她發生性關係，還要求她口交。阿強否認強迫，辯稱雙方事前談妥，阿麗也同意。案件進入偵查後，阿麗說法出現轉折，表示阿強曾詢問她是否願意，她也有答應。台東地檢署認為，相關證據不足以證明阿強犯罪，依法作成不起訴處分。

不起訴處分書指出，阿麗指稱，事件發生於今年6月間某上午，阿強進入她住處後，違反她的意願要求她口交並發生性關係，因此報警提告。阿強則否認強迫，表示當天是前往找阿麗的哥哥，經詢問後進入屋內喝水，後來詢問阿麗是否願意發生性關係，並表示會給她400元。阿麗答應後，雙方才發生性行為。

案件偵查期間，阿麗對事件的說法出現差異。她在警詢時表示遭到強迫，但接受檢察官訊問時改稱，阿強有先問她是否願意，她也有答應，阿強是在取得她同意後，才與她發生性關係及口交。

至於為何一開始沒有說明自己曾經答應，阿麗向檢察官解釋，她以為與其他人發生性關係都是犯法的，擔心自己也會被抓，因此在警方詢問時沒有說出自己曾答應一事。

檢方另調查，案發時阿麗的哥哥及姊姊也在住處休息，兩人表示沒有聽到異常聲響或呼救聲。阿強與阿麗的哥哥是認識多年的鄰居，平時偶爾會互相借用工具。

檢方認為，阿麗在警詢及偵查中的陳述有所不同，阿強則否認強迫，綜合相關證詞及調查結果，認為現有證據不足以證明阿強違反阿麗意願，強行與她發生性關係或口交，因而依刑事訴訟法規定作成不起訴處分。

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