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昔摸臀女學生…助理教授想升副教授遭卡 法院命國防大學重審

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

國防大學邱姓助理教授2019年間在研究室對女學生摸臀脫褲，性平會認定性騷成立並記過2次。案發後，邱不滿申請教師升等遭校方拖延審查並否決，提行政訴訟救濟；台灣高等行政法院認為審查程序確實存在瑕疵，命校方重啟審查，另作適法處分。可上訴。

全案源於2019年間，邱擔任國防大學政治作戰學院心理及社會工作學系助理教授，被一名指導的女研究生指控性騷。女學生痛訴，邱曾於晚間傳訊「來一下」要她前往研究室，她因而錄音自保。

檢視錄音內容，女學生不斷直呼「等一下，老師你不要捏我屁股」、「老師你幹嘛往下拉」、「老師，你幹嘛，你不要這樣」，揭發邱捏她屁股、拉褲子等性騷行徑。

邱事後經校園性平會調查後，被認定性騷擾事件成立並遭記過2次。後續，邱以專門著作申請升等副教授，雖一路通過系教評會、院教評會初審，外審也達合格標準，但校方卻於2022年9月將他調離教職，至後備指揮部擔任政戰官。

遲遲等不到升等案的最終結果，邱不滿校方拖延審查，2024年9月提起訴願。同年12月，院教評才召開臨時會議，認定邱品德操守不佳且未實際在校授課，不符合升等要件，否決邱教師升等申請。邱不服，提行政訴訟。

北高行認為，本案升等申請經過校內審查部分通過，校外審查也達合格標準，依照國防大學升等審查作業規定，接續應由院教評會複審。然而，院教評會卻擅自以國防部調查結果、桃園市府性騷裁罰案為由，將本案退回系教評會審議，有違法定流程。

北高行指出，邱2020年被記過2次，教評會2022年審查討論在案，自然已將邱性騷的違失行為與他教學、服務及輔導關係納入考量。

北高行也發現，當升等案退回系教評會後，會議原先認為應由院教評會續行審議，卻在短短10多天後態度大變，認為邱不符升等條件並決定撤銷，難以想像在審查資料相同的情況下，竟會出現截然不同的決議。

此外，院教評會雖接續開會，卻未明確完成升等案審議，也沒有適時通知邱最終結果，直到邱提訴願後才又另開會議，認定不符升等要件，程序上存在多處重大瑕疵，而無法釐清哪一次教評會才是具拘束力的決議，判決命校方應重啟審查，另作適法處分。

圖為台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照
圖為台北高等行政法院。圖／聯合報系資料照

國防大學 學生 性騷

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