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女警投訴男警裸身闖房 長官竟傳「水電工」裸照當示意圖…分局將調查

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南傳出某派出所一中年男警擅闖<a href='/search/tagging/2/女警' rel='女警' data-rel='/2/214535' class='tag'><strong>女警</strong></a>寢室、還赤裸上身。圖／AI生成
台南傳出某派出所一中年男警擅闖女警寢室、還赤裸上身。圖／AI生成

台南市歸仁警分局傳出某派出所一中年男警擅闖女警寢室、還赤裸上身，女警驚嚇向所長申訴，不料所長非但未處理、還寄疑男優「水電工」裸身照給女警稱「當時是不是這樣？」消息傳出還衍生不同版本、議論紛紛。有人認為女警「小題大作」，有人認為所長太離譜「應該嚴懲」。還有人製作圖說投訴本報。

台南市警局表示，所屬單位人員如有疑涉男女平權與性騷擾等事件，絕對不會護短，分局已接獲投訴展開性騷擾與性平調查，最快性平會明天將召開討論審議。

歸仁分局則表示，分局重視兩性平權相關問題，有任何違法絕不負短。上月接獲女警申訴立即就性騷擾事證、是否違反性別平等兩管道調查處理。性平會也邀請外部專家參與，待明天召開第二次會審議結果，送交上級裁處是否懲戒。

警方表示，涉及本案的員警都已調離原單位、待調查結果出爐後、如有違反相關法令規章，都會依法處置。

員警向本報透露，被騷擾的女同事原在軍中多年，疑因受不了不平等待遇，努力通過國家考試擔任警察，沒想到又遇到同事與長官性騷擾。

員警說，派出所所長沒依法處理，又傳疑前成人片男優「台灣水電工」的裸照、戲問「當時案發現場是不是這樣子？」女同事氣得截圖申訴。未獲同意光著上身闖入女警房間，侵犯了他人身體自主權與隱私，並造成女警心理上的恐懼、不安與冒犯，已構成「性騷擾防治法」或「性別平等工作法」中的敵意環境性騷擾。還可能涉犯刑法「妨害秘密罪」。

員警說，所長身為主管，竟傳送「光著上身的水電工裸照」給下屬，屬於傳送與性或性別有關之不適當電子訊息或圖片。易被認定帶有輕浮、嘲諷、調侃或性暗示騷擾行為，會讓受害者感到嚴重的被冒犯與不尊重。

且依「性別平等工作法」雇主或主管在「知悉」職場性騷擾事件後，必須立即採取有效糾正及補救措施如保護被害人、調整職務、進行內部調查。所長採戲謔方式消極不處理，屬行政違失與瀆職。

員警舉例今年七月台中市第六警分局某派出所已婚王姓所長，就因與所內女警互動逾越分際、涉及性騷擾而遭到女警申訴及提告。 案件一曝光，市警局隔天立刻將該所長拔除主管職，調往偏遠的和平警分局擔任內勤非主管職。

投訴員警希望希望這次調查不會被「當成湯圓搓掉」，讓相關人等知所警惕，不然以後還會再發生類似的狀況。不過也有這名所長在過去五分局的同事說，有時同事或長官部屬間會開玩笑，有可能是「誤會或者是女警小題大做」。

裸照 女警 水電工

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