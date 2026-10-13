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色老闆假按摩伸狼爪害女客輕生 國民法官重判他12年半

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名林姓髮廊老闆假借按摩猥褻女客，被害女客不甘受辱，之後雖有報案，但仍因深感羞忿輕生，林姓老闆被依強制猥褻因而致被害人羞忿自殺罪起訴，一審南投地院國民法官庭審理，判處林姓老闆有期徒刑12年6月，可上訴。

判決書指出，林姓髮廊老闆其店內提供理髮、洗頭、幫客人按摩肩頸等服務，2022年10月，一名女客到店欲按摩肩頸，他竟將她引導至髮廊深處躺椅處，見該處有屏風遮擋，且店內並無其他客人，假藉按摩肩頸，竟下手強制猥褻。

林姓老闆將女客衣物自下擺拉起，還解開其內衣，之後徒手從其後背向下按摩至其臀部，女客覺得不妥，她伸手壓住他的手表達拒絕，沒想到，老闆未停手，更徒手觸摸其胸部、乳頭，甚至大腿根部內側，強制猥褻得逞。

女客再次以手壓住老闆的手，將內衣穿起痛斥「你們都這樣沒有講的喔」，林才找藉口推託，換幫女客洗頭。女客洗完頭後離去，但越想越不對，自覺受辱求助於113保護專線，隔年5月報案，後因深感羞忿，於2023年9月在其居所輕生。

林姓髮廊老闆被依強制猥褻致人羞憤而自殺罪嫌起訴，但他始終否認有強制猥褻行為，辯稱不認識女客，女客未曾至本案髮廊消費，其辯護人則指女客輕生雖然是事實，但女客生前有承受很多不同面向的壓力，輕生應是因其他壓力所致等。

一審南投地院國民法官庭綜合女客丈夫、表妹、友人、南投家暴中心社工、心理諮商師及女客生前證述，以及女客身心科病歷等資料，認定女客輕生與遭強制猥褻所生之羞忿具有因果關係，判處林姓髮廊老闆有期徒刑12年6月，可上訴。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

受害女性示意圖。圖／AI生成
受害女性示意圖。圖／AI生成

老闆 按摩 國民法官

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