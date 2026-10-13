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女大生抓包廁所手機偷拍 男子竟從後方環抱摀嘴制止呼救

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮某大學驚傳女廁偷拍事件，一名女學生8日晚間在圖書館3樓女廁如廁時，發現有手機從隔間上方伸出，喝斥對方後竟遭男子從背後環抱、摀嘴制止呼救。校方表示，全案已依性平案件程序處理，將針對校園安全及通報機制加強改善。

女學生在Threads發文指出，當晚進入圖書館3樓女廁準備如廁時，因習慣先檢查是否有針孔攝影機，突然聽見有人進入廁所且刻意放低音量，察覺異狀後持續留意，隨即發現一支手機從隔板上方伸出，疑似正在偷拍。

她當場大聲斥責，並衝出隔間試圖阻擋隔壁隔間的門，但對方力氣較大，仍強行脫身，她正要逃離現場時，竟遭男子從後方抱住並摀住嘴巴，對方還要求她「不要叫」，辯稱自己只是走錯地方。

女學生表示，事發後已記不清最後如何脫困，但記得廁所門口有一名男子聽見她求助，請對方協助看住偷拍者，她隨後嘗試按下廁所緊急求救鈴及撥打110，直到警方與校警抵達現場，對方仍辯稱偷拍只是她的片面說法。

女學生在網路上公開涉嫌偷拍者為校內學生，表示已提出告訴，也提醒民眾使用公共廁所、浴室及更衣室時，應留意周遭環境與可疑設備，遇到異常狀況應提高警覺。

校方表示，感謝當事人勇敢發聲，已依性別平等案件標準作業程序處理，並保留周邊監視器影像，指出平時會定期檢查廁所是否有針孔攝影機，廁所入口也設有監視器，隔間內則配置緊急求救鈴。

校方坦言，校園範圍廣大，事發時段又是夜間，校安人力有限，接獲求救訊號後可能無法立即抵達，未來將全面檢視通報流程與校園維安漏洞，強化警示設備及相關宣導，避免類似事件再次發生。

花蓮某大學驚傳女廁偷拍事件，一名女學生在圖書館3樓女廁如廁時，發現有手機從隔間上方伸出，喝斥對方後竟遭男子從背後環抱、摀嘴制止呼救。圖為示意圖。記者王思慧／攝影
花蓮某大學驚傳女廁偷拍事件，一名女學生在圖書館3樓女廁如廁時，發現有手機從隔間上方伸出，喝斥對方後竟遭男子從背後環抱、摀嘴制止呼救。圖為示意圖。記者王思慧／攝影

花蓮某大學驚傳女廁偷拍事件，一名女學生在圖書館3樓女廁如廁時，發現有手機從隔間上方伸出，喝斥對方後竟遭男子從背後環抱、摀嘴制止呼救。圖為示意圖。記者王思慧／攝影
花蓮某大學驚傳女廁偷拍事件，一名女學生在圖書館3樓女廁如廁時，發現有手機從隔間上方伸出，喝斥對方後竟遭男子從背後環抱、摀嘴制止呼救。圖為示意圖。記者王思慧／攝影

偷拍 廁所 手機

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