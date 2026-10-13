三立前副總之子龔益霆涉性侵查真相 法官今勘驗女藝人與龔母對話記錄

三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆涉對女藝人性侵，依強制性交罪起訴。女藝人提告前，曾與龔益霆的母親趙如玉以手機通訊軟體對話，台北地院今開庭傳喚龔益霆，安排勘驗女藝人與趙女的對話，由檢辯各自解讀證據。

女藝人為本案聲請參與訴訟，上月8日開庭進入法庭指認室表示意見，但她今天沒有出庭，未來視審案進度，不排除再度與龔益霆對簿公堂，龔益霆則與3名律師進入法庭接受審判。

女藝人2025年9月爆料時，龔益霆指女藝人對他及家人造成困擾，女藝人點名龔益霆的父、母龔美富、趙如玉「親人會護親人」，放話「讓您們道歉的機會夠多了，我放棄，不再主動打給您們，雖然只是需要聽到『對不起』，那！法院見！」，警方搜索時，曾將趙如玉的手機扣案。

趙如玉於性侵疑案首度開庭前遞狀，表示檢警2025年9月15日辦案扣押她的iPhone 14手機，不過，龔益霆的起訴書證據清單並未包含手機，聲請發還。

合議庭認為，趙女的手機因龔益霆所涉的妨害性自主案，偵查中經婦幼警察隊扣案，考量性侵案起訴書有將女藝人與趙女LINE通訊軟體對話訊息列為證據，可見，手機及手機內所留存的LINE對話，尚待後續進行準備程序釐清。

裁定指出，手機是否發還，檢察官表示要待龔益霆及辯護人對證據能力表示意見才能回覆，女藝人表示仍欲確認手機內關於自己與趙如玉LINE對話訊息截圖內容，龔益霆表示爭執對話訊息截圖的證據能力，因此，趙女的手機有扣押必要，並有隨訴訟程序發展而為相對應處理的可能，為日後性侵案調查證據及保全證據之需，不宜發還，駁回趙如玉的聲請案。

承審法官今安排檢辯雙方勘驗女藝人與趙如玉的手機對話記錄，除確認對話有無證據能力之外，一併還原女藝人對龔益霆提告前與趙如玉相關交涉過程，作為未來判斷龔益霆是否成罪的依據，庭訊預計進行1小時。

女藝人2025年在網路社群發一篇「女臨演遭性侵」文章指控龔的劣行，後來表示自己也是受害人之一，女藝人在律師陪同下向士林地檢署對龔提告，檢方聲請移轉管轄至台北地檢署偵辦。

台北地檢署指揮台北市警婦幼隊搜索龔益霆的住處，同步約談他到案，曾命龔以100萬元交保；案發後，龔除在社群上否認性侵，另表示與女藝人交往過程真心相待，也許因年齡差距、觀念不同時有爭執，最後「被分手」。

檢察官偵訊女藝人、3名證人，依據通訊軟體對話紀錄及台北市消防局函復資料，認定龔益霆涉犯強制性交罪嫌，2026年6月起訴龔。