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享受精油按摩涉摸腿、摟腰 男兩度性騷芳療師遭起訴
柯姓男子去年7月間約一名美容芳療師到台北萬豪酒店房間，涉嫌乘芳療師替他精油按摩時，動手摸腿、背後環抱性騷擾，隔月又在美業教室消費按摩服務，再度性騷同一名芳療師。台北地檢署日前偵結，依性騷擾防治法起訴。
起訴指出，去年7月6日晚間，柯姓男子約芳療師到萬豪酒店，芳療師在房間替他精油按摩，柯男涉嫌伸手摸芳療師大腿、小腿往私密處、還將手放在大腿、背後環抱等，性騷擾等逞。
去年8月16日晚上9時許，柯男又找同一名芳療師替他精油按摩，這次在台北市的美業教室內，涉嫌摸腿、摟腰又摸臀部。芳療師忍無可忍，報案提告，檢方認定，柯男行為涉性騷擾防治法性騷擾罪嫌，二次犯意各異，行為互殊，建請法官分論併罰。
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