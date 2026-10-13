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狼父性侵猥褻5歲、4歲親生女兒 二審仍判刑9年10月

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

桃園羅姓男子2024年間性侵猥褻年僅5歲、4歲的2名女兒，因生母驚覺有異報警而曝光。一審期間，羅男主張自首請求減刑，卻遭法院打臉認定僅部分認罪，未說出猥褻實情，依強制性交、強制猥褻等罪判刑9年10月；案件上訴二審，台灣高等法院今駁回上訴。可上訴。

檢方調查，當時35歲羅男育有2女。2024年4月間，他涉嫌在家中電腦房、臥室性侵年僅5歲的大女兒，兩度以手指及生殖器與女童下體接合。此外，他還對另名4歲的小女兒下手，於同年5月間在客廳撫摸女童下體，強制性交、猥褻得逞。

2名女兒的生母證稱，孩子們曾告訴她被羅男性侵或撫摸下體，羅男並射精在桌上等事實；女童受害後，也時常從睡夢中哭醒，情緒變得不穩定，請求法院重判。

一審桃園地院審理，羅男坦承犯行，但辯稱符合自首要件，希望減刑。但法院認為，校方案發後已掌握女童遭父親性侵情事，女童母親也旋即將小孩帶離與外祖父母同住，羅男卻遲至檢警掌握事證、介入偵辦後才部分認罪，更未供出猥褻行徑，與自首規定不符。

一審痛批，羅男作為人父，明知2女兒均為未滿14歲的幼童，竟在女童年幼、尚未有性觀念之時加以性侵、猥褻，讓女兒們在家中無法獲得保護，造成身心成長過程中難以平復的創傷，且未能與被害人和解、取得原諒，依強制性交罪等罪，重判9年10月徒刑。

全案上訴二審，高院審理維持一審見解，今駁回上訴。仍可上訴。

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桃園羅姓男子性侵猥褻年僅5歲、4歲的2名女兒，二審仍判刑9年10月。示意圖／Ingimage
桃園羅姓男子性侵猥褻年僅5歲、4歲的2名女兒，二審仍判刑9年10月。示意圖／Ingimage

猥褻 性侵 女兒

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