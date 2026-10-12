連女友也受害！台中品牌拉麵店員工廁所藏針孔 遭抓包刪檔又拍40多部

台中市北區一家品牌連鎖拉麵店許姓員工，涉利用打掃廁所之便，在垃圾桶鑽洞藏針孔攝影機偷拍女客如廁，連當時交往的女友到店探班如廁也遭偷拍；女友發現後要求他刪檔，他卻在2個多月內又偷拍至少40至50個檔案。台中地檢署近日偵結，依未經同意攝錄性影像罪起訴許男，並請求3罪分論併罰。

起訴指出，許男（25歲）2024年5月起在該店工作，負責打掃廁所，以打火機、螺絲起子在垃圾桶鑽洞，裝設可用手機遙控的針孔鏡頭，並尾隨上樓如廁的女客，從樓梯下方拍攝裙底。

2025年7月至今年3月間，女友到店消費如廁時遭偷拍全程；2025年10月，他還在兩人同居處，未經女友同意拍攝性影像。今年5月31日晚間，另名女客上樓如廁時，也遭他尾隨拍攝裙底。

檢方調查，女友2025年10月翻查許男手機時，驚見大量女子裙底及如廁影像，要求他刪除，並在今年3月11日截圖存證，但許男刪檔後仍持續偷拍，許男到案後坦承犯行，已遭羈押。

警方呼籲，扣案影像中仍有多名身分不明的被害女子，若曾在今年3月11日，以及5月26日、29日、31日前往北區三民路中友百貨附近該連鎖拉麵店用餐，請與第二分局聯繫，電話04-22351001。