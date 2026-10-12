中友商圈品牌拉麵店爆員工裝針孔偷拍 起訴後仍有多名被害人待指認

台中市北區三民路一家品牌鎖拉麵店傳出偷拍案，許姓男員工涉在店內廁所，裝設針孔攝影機偷拍女客如廁，經被害人發現報案，許男遭羈押，台中地檢署近日依妨害秘密罪將他起訴，移審台中地院後，裁定接押。由於扣案影像中仍有多名身分不明的女子，檢警呼籲曾於特定日期到店用餐的女性民眾出面指認。

檢警調查，許姓男子（25歲）是該品牌拉麵店員工，涉在店內廁所暗藏針孔攝影機，目前已確認2名被害女子，其中一名女子是在2025年7月至今年3月間某日到店用餐時遭偷拍，另名被害人則是在今年5月31日遭偷拍。

全案是由第二警分局報請台中地檢署指揮偵辦，許男經法院裁定羈押，檢方偵結後依妨害秘密罪起訴，警方也已要求店家全面清查廁所環境，確保如廁安全。

警方呼籲，若有女性民眾曾於今年3月11日，以及5月26日、29日、31日，前往北區三民路三段、中友百貨對面的該品牌拉麵店用餐，請主動與第二分局聯繫，電話04-22351001。