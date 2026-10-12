補教狼師讓女童「抄答案」猥褻 摸下體威脅不能說

新北市某補習班邱姓副主任被控猥褻3名班上女學童，趁受害者午休趴睡時段伸手搓揉胸部，遭判刑7年定讞。後續另有女童報案指控遭摸胸及下體，經新北市府調查後認定邱性騷成立，他不服提行政訴訟救濟；台灣高等行政法院審理，認為市府調查委員組成及程序並無不法，結果應予維持，判邱敗訴。仍可上訴。

邱男原於新北樹林區一家補習班擔任副主任。2024年7、8月間，他被控強行猥褻班上3名國小女童，趁學生在午休期間趴在桌上休息時，涉嫌以手壓制女生頭部、脖子後，再伸手碰觸或搓揉被害者胸部，一、二審均遭判刑7年，日前經最高法院駁回定讞。

案發後一個月，另有女童家屬向新北市婦幼警察隊報案，稱孩子有失眠、流淚等情形，指控數度遭邱男摸胸。婦幼警察隊調查後，將調查報告及處理建議書移送新北市政府辦理，經市府性騷擾防治審議會審議，決議邱男性騷成立。

邱男不服市府審議結果。邱指出，早於婦幼警察隊調查階段，他就因遭羈押無法製作筆錄，且市府審議會僅憑調查筆錄，就認定他犯行成立，未讓他充分陳述意見，更忽視本案已獲新北地檢署處分不起訴的事實。

此外，市府後來也發現自身有行政瑕疵，一度來函要求他表示意見，卻仍在7日後做出維持原處分決定並駁回訴願，可見機關未深入調查事實，均屬違法。

市府辯稱，受害女童遭性騷之後時常哭泣，每當提起案發情景就會壓力大，學校已安排5名老師關懷輔導她；女童也證稱，在被邱男摸胸及下體後，若遇到不會的題目，邱就會直接讓她抄答案，甚至威脅說「不能告訴別人」，形容邱男是「心理變態」，指證歷歷。

新北市府認為，受害人對於遭受騷擾的過程及細節，都能詳細說明，邱男行為明顯違反他人意願，導致女學生心生畏懼，並影響到她正常生活，市府基於機關職責，作成邱性騷成立的決議，有憑有據。

北高行審理認為，行政機關認定事實時，不一定要有直接證據，若調查中得以直接或間接證據進行合理推論，且沒有違反經驗法則、論理法則，就可以作為認定依據。

北高行指出，性騷事件具隱密性，且加害者、受害者間權力不對等，取證相對困難，加上被害者容易有試圖遺忘、自我隱瞞的心理反應，導致事後指訴時，記憶已隨時間喪失，不易完整還原事實全貌，相較刑事採嚴格的證據法則，更傾向寬鬆緩和的採證標準。

北高行表示，本案除了有受害女童陳述，同一家安親班也有不同學生指控邱男長期有摸胸性騷情形，另考量女學生事後大哭、接受校方輔導，且在換安親班後情緒才回穩等情況，認定被害人指述實在。

北高行認為，市府在調查程序上雖有疏失，但已有補正，給予邱男充分表達意見的機會，且審議會委員的組成及調查過程均合法合規，邱請求判決撤銷性騷成立處分無理，應予駁回。仍可上訴。