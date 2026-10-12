快訊

外交部外館資安系統出大包！驚見大陸原始碼 檢調搜索10處約談4人

日職／孫易磊中繼兩局飆4K無失分 火腿淘汰西武下一輪挑戰軟銀

疑吸喪屍煙彈後行凶！桃園男尾隨25歲女割頸 還闖鄰宅縱火

聽新聞
0:00 / 0:00

補教狼師讓女童「抄答案」猥褻 摸下體威脅不能說

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

新北市某補習班邱姓副主任被控猥褻3名班上女學童，趁受害者午休趴睡時段伸手搓揉胸部，遭判刑7年定讞。後續另有女童報案指控遭摸胸及下體，經新北市府調查後認定邱性騷成立，他不服提行政訴訟救濟；台灣高等行政法院審理，認為市府調查委員組成及程序並無不法，結果應予維持，判邱敗訴。仍可上訴。

邱男原於新北樹林區一家補習班擔任副主任。2024年7、8月間，他被控強行猥褻班上3名國小女童，趁學生在午休期間趴在桌上休息時，涉嫌以手壓制女生頭部、脖子後，再伸手碰觸或搓揉被害者胸部，一、二審均遭判刑7年，日前經最高法院駁回定讞。

案發後一個月，另有女童家屬向新北市婦幼警察隊報案，稱孩子有失眠、流淚等情形，指控數度遭邱男摸胸。婦幼警察隊調查後，將調查報告及處理建議書移送新北市政府辦理，經市府性騷擾防治審議會審議，決議邱男性騷成立。

邱男不服市府審議結果。邱指出，早於婦幼警察隊調查階段，他就因遭羈押無法製作筆錄，且市府審議會僅憑調查筆錄，就認定他犯行成立，未讓他充分陳述意見，更忽視本案已獲新北地檢署處分不起訴的事實。

此外，市府後來也發現自身有行政瑕疵，一度來函要求他表示意見，卻仍在7日後做出維持原處分決定並駁回訴願，可見機關未深入調查事實，均屬違法。

市府辯稱，受害女童遭性騷之後時常哭泣，每當提起案發情景就會壓力大，學校已安排5名老師關懷輔導她；女童也證稱，在被邱男摸胸及下體後，若遇到不會的題目，邱就會直接讓她抄答案，甚至威脅說「不能告訴別人」，形容邱男是「心理變態」，指證歷歷。

新北市府認為，受害人對於遭受騷擾的過程及細節，都能詳細說明，邱男行為明顯違反他人意願，導致女學生心生畏懼，並影響到她正常生活，市府基於機關職責，作成邱性騷成立的決議，有憑有據。

北高行審理認為，行政機關認定事實時，不一定要有直接證據，若調查中得以直接或間接證據進行合理推論，且沒有違反經驗法則、論理法則，就可以作為認定依據。

北高行指出，性騷事件具隱密性，且加害者、受害者間權力不對等，取證相對困難，加上被害者容易有試圖遺忘、自我隱瞞的心理反應，導致事後指訴時，記憶已隨時間喪失，不易完整還原事實全貌，相較刑事採嚴格的證據法則，更傾向寬鬆緩和的採證標準。

北高行表示，本案除了有受害女童陳述，同一家安親班也有不同學生指控邱男長期有摸胸性騷情形，另考量女學生事後大哭、接受校方輔導，且在換安親班後情緒才回穩等情況，認定被害人指述實在。

北高行認為，市府在調查程序上雖有疏失，但已有補正，給予邱男充分表達意見的機會，且審議會委員的組成及調查過程均合法合規，邱請求判決撤銷性騷成立處分無理，應予駁回。仍可上訴。

邱姓<a href='/search/tagging/2/補教' rel='補教' data-rel='/2/127223' class='tag'><strong>補教</strong></a>副主任被控猥褻女學生，經新北市府調查認定性騷成立。示意圖。聯合報系資料照
邱姓補教副主任被控猥褻女學生，經新北市府調查認定性騷成立。示意圖。聯合報系資料照

女童 狼師 補教

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

櫃姐遭性騷主管勸息事寧人 公司負連帶責任理由曝

新版校事會議「合理管教可直接結案」 人本質疑：判斷標準不明

高雄4年16名兒童因兒虐致死 陳其邁發聲：不斷檢討並提高保護標準

台大婦產科前住院醫師黃信穎性侵女病患 他改口認罪判關2年定讞

相關新聞

連女友也受害！台中品牌拉麵店員工廁所藏針孔 遭抓包刪檔又拍40多部

台中市北區一家品牌連鎖拉麵店許姓員工，涉利用打掃廁所之便，在垃圾桶鑽洞藏針孔攝影機偷拍女客如廁，連當時交往的女友到店探班如廁也遭偷拍；女友發現後要求他刪檔，他卻在2個多月內又偷拍至少40至50個檔案。台中地檢署近日偵結，依未經同意攝錄性影像罪起訴許男，並請求3罪分論併罰。

補教狼師讓女童「抄答案」猥褻 摸下體威脅不能說

新北市某補習班邱姓副主任被控猥褻3名班上女學童，趁受害者午休趴睡時段伸手搓揉胸部，遭判刑7年定讞。後續另有女童報案指控遭摸胸及下體，經新北市府調查後認定邱性騷成立，他不服提行政訴訟救濟；台灣高等行政法院審理，認為市府調查委員組成及程序並無不法，結果應予維持，判邱敗訴。仍可上訴。

中友商圈品牌拉麵店爆員工裝針孔偷拍 起訴後仍有多名被害人待指認

台中市北區三民路一家品牌鎖拉麵店傳出偷拍案，許姓男員工涉在店內廁所，裝設針孔攝影機偷拍女客如廁，經被害人發現報案，許男遭羈押，台中地檢署近日依妨害秘密罪將他起訴，移審台中地院後，裁定接押。由於扣案影像中仍有多名身分不明的女子，檢警呼籲曾於特定日期到店用餐的女性民眾出面指認。

台大婦產科前住院醫師黃信穎性侵女病患 他改口認罪判關2年定讞

台大醫院婦產科前住院醫師黃信穎5年前趁女病患到院急診，以手指搓揉下體、性侵得逞，一審依對受照護之人利用機會性交罪判刑3年，二審改判2年徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

女區長被爆當小三還產女 新北民政局：公務推展正常未受任何影響

新北市楊姓女區長被爆出早年與飛官婚外情，還生下女兒。新北市民政局表示，楊區長任公職一向恪盡職守、積極任事，此事屬個人私領域範疇，公務推展均依規正常運作，未受任何影響。

高雄動漫節湧漫迷 阿北持手機偷拍2女子裙底風光遭活逮

高雄國際動漫節在國慶連假吸人潮，在他處當保全的陳姓男子昨天下午2時趁現場眾多動漫迷，擠入人群持手機偷拍年輕女子裙底風光，當場遭工作人員活逮報警；警方在陳男手機發現22歲和13歲被害女子照片，依現行犯逮捕送辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。