台大婦產科前住院醫師黃信穎性侵女病患 他改口認罪判關2年定讞

台大醫院婦產科前住院醫師黃信穎5年前趁女病患到院急診，以手指搓揉下體、性侵得逞，一審依對受照護之人利用機會性交罪判刑3年，二審改判2年徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

黃信穎2021年正值新冠肺炎第三級疫情警戒期間，是台大醫院婦產部第三年住院醫師，負責值勤急診診療工作。女病患同年6月26日上午8時許因腹痛、發燒到院急診，經診斷疑為黃體破裂而留院觀察，黃隔日以檢查為由，要求女病患脫掉下半身衣著躺上檢查台，再趁機搓揉女方下體、指侵得逞。

黃否認犯行，供稱是經過女病患同意，才會實施性功能障礙檢查的內診，雖然相較急診，在門診實施檢查較恰當，但並未禁止急診處理非急症，學理上也沒有禁止在黃體破裂或骨盆腔感染時進行該項檢查。

黃也說，他是一時疏忽未及時通知護理師跟診，且當時是第1年值勤急診，保護自己意識還不夠強，女方檢查結果並無異常，所以就沒有在病歷上留下紀錄，他沒有犯意。

台北地方法院一審去年依對受照護之人利用機會性交罪判刑3年，然而黃信穎案發後未被停職或公布姓名，仍持續接受訓練、診治病人，時間長達三年半，引起輿論抨擊。台北市衛生局去年9月公告醫師懲戒委員會決議結果，決議廢止黃信穎執業執照，黃未聲請覆審，懲戒確定。

台灣高等法院二審認為黃為滿足一己私慾，罔顧病人權益，濫用身為婦產科醫師得以對病人內診的機會，指侵病人，但考量黃改口認罪，並數次透過書信向被害人道歉、表達願意賠償相當金額，但被害人始終拒絕而未能和解，改判2年徒刑。

高院也認為，雖黃請求法院宣告緩刑，但他的犯行造成被害人傷害至今未獲原諒，因此不宜宣告緩刑。最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。