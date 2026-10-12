高雄動漫節湧漫迷 阿北持手機偷拍2女子裙底風光遭活逮

2026高雄國際動漫節9日在高雄巨蛋熱烈登場，開幕湧入上萬漫迷場面熱烈。記者劉學聖／攝影 高雄國際動漫節在國慶連假吸人潮，在他處當保全的陳姓男子昨天下午2時趁現場眾多動漫迷，擠入人群持手機偷拍年輕女子裙底風光，當場遭工作人員活逮報警；警方在陳男手機發現22歲和13歲被害女子照片，依現行犯逮捕送辦。

網路社群Threads有網友昨貼文指，在高雄動漫展發現一名男子有不當偷拍行為，提醒大家在公共場所提高警覺，注意自身隱私與安全，相關證據將提供警方依法調查處理。

左營警分局指出，新莊派出所昨天下午2時許接獲民眾報案，指稱博愛二路高雄巨蛋舉辦的高雄國際動漫節活動現場，疑有男子不當偷拍女性裙底，警方立即派員趕赴現場查處。

警方當場後，偷拍犯嫌陳姓男子（52歲）已被現場工作人員堵住去路，經警方了解，陳男涉嫌利用現場人潮擁擠時，持手機偷拍女性裙底影像，警方檢視陳手機，發現有2名分別為22歲和13歲女性被害人的穿著影像。

警方立即將陳男以現行犯逮捕，並查扣其手機作為相關證物。全案依涉嫌違反妨害性隱私及不實性影像、妨害秘密等罪嫌及兒童及少年性剝削防制條例移送橋頭地檢署偵辦，將持續清查手機內相關影像，釐清是否有其他被害人。

陳姓男子昨天下午2時高雄國際動漫節擠入動漫迷人群中，持手機偷拍2名年輕女子裙底風光遭活逮，警查扣手機。記者石秀華／翻攝